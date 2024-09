Beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim war Karim Adeyemi der überragende Mann bei Borussia Dortmund. Seine Erklärung? Denkbar simpel.

Es wirkte, als habe es die schweren Phasen in der Karriere von Karim Adeyemi nie gegeben. Am Freitagabend lieferte der 22-Jährige seine vielleicht beste Leistung im Trikot von Borussia Dortmund ab. In der 17. Minute etwa, als ihn Julian Brandt links im Strafraum freispielt, da schloss Adeyemi nicht überhastet ab, sondern legte den Ball überlegt an Kevin Müller vorbei ins lange Eck zum 2:0.

Adeyemi drehte vor der Südtribüne ab, sprang in die Luft, ballte die Faust. Das Stadion rastete aus und der 22-Jährige zeigte endlich mal wieder, was in ihm steckt. „Ich habe nichts verbessert“, sagte Adeyemi mit Blick auf die vergangenen Monate. „Aber ich habe Selbstbewusstsein getankt. Wenn du zu viel nachdenkst, kannst du nicht so gut spielen.“

Wie befreit der Linksaußen augenscheinlich war, war in vielen Situationen zu sehen. Etwa, indem er immer wieder mit seinen Dribblings Lücken riss - so wie vor dem 1:0. Da zog er in die Mitte, bediente Donyell Malen, Tor (12.). Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 (41.) rundete Adeyemi seinen gelungenen Abend ab.

Maßgeblichen Anteil an diesem Treffer hatte auch Serhou Guirassy, der die flache Flanke von Ryerson durch die Beine passieren ließ. „Er ist ein Top-Spieler. Serhou lässt die Bälle klatschen, kann tief gehen, ist technisch gut. So einen haben wir gebraucht“, schwärmte Adeyemi vom neuen Stoßstürmer der Dortmunder, der bei seinem Debüt schon einige gute Ansätze zeigte.

Mann des Abends war jedoch ganz klar Adeyemi, der schon in der Länderspielpause mit fünf Toren für die deutsche U21-Nationalmannschaft geglänzt hatte. „Es geht nur um Selbstbewusstsein. In der U21 wissen die Jungs, was ich kann, und haben mir direkt vertraut“, sagte Adeyemi. „Die Jungs hier wissen das auch, aber manchmal geht es ohne das nötige Selbstbewusstsein eben ein wenig verloren.“

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Champions League gegen Club Brügge und in der Liga gegen den VfB Stuttgart für Adeyemi sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt, um zur Höchstform aufzulaufen.