Bundesligist Borussia Dortmund hat 15 Profis für die Länderspiele abgestellt. Vier Akteure spielten am Montag, einer erzielte sogar einen Treffer.

15 Spieler von Borussia Dortmund sind aktuell auf Länderspielreise: Waldemar Anton, Maximilian Beier, Emre Can, Pascal Groß, Nico Schlotterbeck (alle Deutschland), Ramy Bensebaini (Algerien), Julien Duranville (Belgien), Donyell Malen (Niederlande), Julian Ryerson (Norwegen), Marcel Sabitzer (Österreich), Gregor Kobel (Schweiz), Karim Adeyemi (Deutschland U21), Jamie Gittens (England U21), Almugera Kabar und Kjell Wätjen (beide Deutschland U19) trainieren nicht in Dortmund, sondern spielen für ihre jeweiligen Länder.

Die meisten Abstellungen gibt es für die DFB-Auswahl. Beim furiosen 5:0-Erfolg von Deutschland gegen Ungarn standen Groß und Schlotterbeck dann auch direkt in der Startelf, während Beier eingewechselt wurde. Anton und Can wurden nicht eingesetzt.

Am Montagabend trafen in der UEFA Nations League (Liga B) zwei BVB-Profis im direkten Duell zwischen Norwegen und Österreich aufeinander: Die Rede ist von Julian Ryerson (Norwegen) und Marcel Sabitzer (Österreich). Beide Akteure standen in der Startelf und spielten über die vollen 96 Minuten.

Mittelfeldspieler Sabitzer erzielte in der 37. Minute sogar den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Nach einer Vorlage von Patrick Wimmer versenkte Sabitzer den Ball mit einem Flachschuss gekonnt im Tor der Norweger.

Haaland macht den Unterschied, zwei Talente mit Jokerrolle

Als alles bereits nach einer Punkteteilung aussah, sorgte ein ehemaliger Dortmunder für die Entscheidung. Stürmerstar Erling Haaland traf in der 83. Minute zum 2:1-Endstand und besorgte seinem Team den ersten Sieg im zweiten Nations League-Gruppenspiel.

Der 24-Jährige, der mittlerweile 180 Millionen Euro wert ist, spielte von 2020 bis 2022 für den BVB und war in 89 Pflichtspielen an 109 Toren direkt beteiligt (86 Tore, 23 Vorlagen).

Mit Julien Duranville und Jamie Gittens waren auch zwei Youngsters am Montag im Einsatz. Duranville wurde für Belgien in der 82. Minute beim Spiel in Frankreich eingewechselt, konnte aber die 0:2-Pleite nicht mehr verhindern. Erfolgreicher lief es für Flügelspieler Gittens. Beim 4:1-Sieg der englischen U21 über Österreich kam er in der 59. Minute ins Spiel und belebte den offensiven Flügel mit seinem Tempo.