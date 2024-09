Fast hätte er die Ansprache von Jürgen Klopp verpasst, doch Mats Hummels umfuhr den Stau auf der B1 spontan mit einem Elektro-Roller.

Es war eine schwarz-gelbe Riesenparty: Borussia Dortmund verabschiedete am Samstag Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski – und für BVB-Fans war dies ein wahrgewordener Traum.

Viele verdiente Spieler aus den erfolgreichen Jahren unter Trainer Jürgen Klopp waren dabei.

Mats Hummels, Ebi Smolarek, Florian Kringe, Dede, Lucas Barrios und viele, viele mehr waren gekommen und ließen sich vor fast ausverkauftem Haus von den Fans feiern.

Mats Hummels kam auf ungewöhnlichem Weg ins Stadion: per Elektro-Roller. „Ich habe heute Morgen noch in Rom trainiert, bin dann hergeflogen und auf der B1 war Stau. Ich wollte aber die Ansprache von Kloppo nicht verpassen und hab mir dann schnell einen Roller gegriffen“, berichtete der Fanliebling am Sky-Mikrofon, der jüngst zur AS Rom gewechselt ist.

Mit dieser Aufstellung ging das Kuba-Team auf den Rasen: Tor: Roman Weidenfeller Feldspieler: Jakub Blaszczykowski, Julian Koch, Dede, Mats Hummels, Neven Subotic, Felipe Santana, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Großkreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Lucas Barrios, Mladen Petric, Nelson Valdez, Ebi Smolarek Trainer: Jürgen Klopp Mit dieser Aufstellung ging das Piszczek-Team auf den Rasen: Tor: Marwin Hitz, Jaroslav Drobny Feldspieler: Lukasz Piszczek, Joo-Hoo Park, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Sokratis, Erik Durm, Nuri Sahin, Oliver Kirch, Florian Kringe, Gonzalo Castro, Henrikh Mkhitaryan, Jacek Krzynowek, Artur Wichniarek, Adrian Ramos, Julian Schieber, Dominik Zieba, Krzysztof Kiklaisz Trainer: Peter Krawietz

Weitere ehemalige BVB-Stars hatten auch Kurioses zu erzählen. So berichtete Patrick Owomoyela, dass er noch immer „böse auf Lukasz Piszczek“ sei, weil der „meine Position übernommen und mich nicht mehr rangelassen hat“. Owomoyela lachte dabei und ließ ein schnelles „Spaß beiseite“ folgen. Von der Atmosphäre im Dortmunder Stadion war der 44-Jährige begeistert. „Man spricht ja lapidar von einem Klassentreffen, aber das hier ist mehr, es ist etwas ganz Besonderes.“

Mats Hummels war auch beeindruckt von der körperlichen Verfassung seiner alten Mitspieler. „Alle sind gut in Form, es gibt ja maximal drei Ausreißer.“ Eine Träne habe er bisher noch nicht verdrückt, „und ich bin froh darüber. Aber ich bin nah dran. Es ist eine Mischung aus Freude und Traurigkeit.“





Auch Roman Weidenfeller, Dede, Patrick Owomoyela, Nelson Valdez, Lucas Barrios, Henrikh Mkhitaryan oder der aktuelle BVB-Coach Nuri Sahin schnürten ihre Fußballschuhe. Dass die meisten von ihnen deutlich in die Jahre gekommen sind, kommentierte Klopp gewohnt launisch: „Wir hatten heute in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm ganz schön viel Übergewicht ...“