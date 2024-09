Drei Niederlagen, drei Spiele ohne Treffer - der VfL Bochum stolpert in die neue Pflichtspielsaison. Dennoch gibt es Hoffnung auf Besserung.

Der Start in die Pflichtspielsaison lief für den VfL Bochum alles andere als rund. Das Aus im DFB-Pokal, die knappe Niederlage bei RB Leipzig zum Bundesliga-Start und am vergangenen Samstag auch zu Hause eine Pleite gegen Borussia Mönchengladbach. Dabei schoss die Mannschaft des neuen Trainers Peter Zeidler kein Tor. Es gäbe also durchaus Gründe besorgt zu sein, wenn man allein auf die Ergebnisse guckt.

Warum dies aber nicht nötig ist, darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke in der neuen Folge von „Inside VfL – der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ mit den VfL-Experten Markus Rensinghoff und Stefan Döring. Beide Reporter stellen heraus, dass die Qualität im Kader des VfL Bochum groß ist und auch die Ansätze der neuen Spielweise durchaus zu erkennen sind. Dass sich zehn neue Spieler, ein neuer Trainer, eine neue Spielidee und eine neue Systematik erst noch finden müssen, dies sei keine Seltenheit. Alle sind sich aber einig, dass es nach der Länderspielpause bereits Verbesserungen geben wird.

Ein Testspiel am Donnerstag gegen Rot-Weiss Essen im Ruhrstadion, das allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird, soll darüber Aufschluss geben, in welche Richtung es auch künftig personell gehen wird. Denn der Kader ist auf einigen Positionen breit aufgestellt. Vor allem in der Offensive muss etwas passieren, denn nach guten Trefferquoten in der Vorbereitung stehen weiterhin Null Tore zu Buche. Die wenigen Torchancen geben Markus Rensinghoff zu denken. Gibt es also ein Stürmerproblem? Darüber wird gesprochen!

Zudem sprechen die Experten über die Raute und die Rolle von Anthony Losilla in dieser. Während Rensinghoff herausstellt, dass Losilla kein Spieler für Einwechslungen ist, glaubt Döring, dass der Kapitän in Zukunft seltener auf dem Platz stehen wird. „Das ist aber ein gutes Zeichen für den VfL Bochum. Es bedeutet nämlich, dass die Qualität im Kader hoch ist“, so der VfL-Reporter. Und was wird eigentlich auch Lukas Daschner und Moritz-Broni Kwarteng?

