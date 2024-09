Keine Ernüchterung, aber große Enttäuschung beim VfL Bochum. So fasste Marc Lettau, Sportchef des Klubs, die Gemütslage nach dem 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach zusammen.

Es sieht aktuell nicht gut aus für den VfL Bochum. Dem DFB-Pokal-Aus in Regensburg folgten die zwei Niederlagen in der Bundesliga - 0:1 in Leipzig, 0:2 gegen Mönchengladbach.

Nach der Länderspielpause geht es für den VfL dann mit dem Spiel gegen den SC Freiburg weiter.

Geht es nach Sportchef Marc Lettau, dann soll sich der VfL in gut zwei Wochen - Samstag, 14. September, 15.30 Uhr - beim SC Freiburg um einiges besser als in den bisherigen zwei Auftritten in der Bundesliga-Saison 2024/2025 präsentieren.

Marc Lettau sprach nach dem 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach über...

... die Niederlage: "Zweiter Spieltag, zweites Spiel verloren, wieder ohne Tor: Es herrscht keine Ernüchterung, aber schon eine große Enttäuschung. Vor eigenem Publikum tut das besonders weh."





... die Gründe für das 0:2: "Wir fangen gar nicht schlecht an, aber wurden in unseren Situationen nicht zwingend. Die Balance hat meiner Meinung nach gefehlt. Wir müssen auch im Ballbesitz zirkulieren, Tempo rausnehmen und uns Ruhephasen gönnen. Sonst können wir nur 25 Minuten das Spiel so machen wie wir wollen. Das reicht dann nicht."

Es gibt auf jeden Fall Potentiale, die wir bearbeiten müssen. Wir müssen jetzt in der Länderspielpause daran arbeiten und schauen, dass wir es schon in Freiburg besser machen Marc Lettau

... die Gegentore: "Vielleicht könnten wir durch Philipp Hofmann in Führung gehen. Aber am Ende hat sich wahrscheinlich die größeren Routine durchgesetzt. Beim 0:1 gewähren wir den Gladbachern zu viele Räume, da haben wir keine Kompaktheit gehabt. Das Gegenpressing klappt nur gut, wenn wir kompakt agieren. Sonst kann man physisch nicht dagegenhalten. Das zweite Tor fällt unglücklich, weil wir den Ball im Aufbau verlieren. Aber Mönchengladbach spielt das auch sehr präzise und gut aus."

... die positiven Erkenntnisse: "Grundsätzlich ist es zu erkennen, dass das Pressing funktioniert. Wenn die Intensität stimmt, dann kommen wir auch zu Balleroberungen. Dann müssen wir aber meiner Meinung nach präziser spielen. Es gibt auf jeden Fall Potentiale, die wir bearbeiten müssen. Wir müssen jetzt in der Länderspielpause daran arbeiten und schauen, dass wir es schon in Freiburg besser machen." mit gp