Vier Spieler des VfL Bochum wurden für die kommende FIFA-Abstellungsperiode nominiert. Mit dabei: Tim Oermann.

Kaum hat die Saison 2024/2025 begonnen, schon steht die erste Länderspielpause an. Nach dem 2. Spieltag der Bundesliga steht eine FIFA-Abstellungsperiode an. Mit dabei: vier Profis des VfL Bochum.

EM-Fahrer Matus Bero ist vom slowakischen Fußballverband eingeladen worden, Agon Elezi wurde von Nordmazedonien nominiert und Neuzugang Aliou Baldé für Guinea. Tim Oermann steht erstmals im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Bero und die Slowakei, die bei der EM 2024 erst nach Verlängerung am späteren Vize-Europameister England scheiterten, treten in der Nations League C an. In der Gruppe A geht es am 5. September auswärts gegen Estland, am 8. September ist Aserbaidschan zu Gast.

Ebenfalls in der UEFA Nations League C spielt Elezi mit Nordmazedonien. In der Gruppe 4 heißen die ersten beiden Aufgaben Färöer (7. September) und Armenien (10. September).

Baldé dagegen ist mit Guinea bei der Qualifikation für die Afrikameisterschaft am Start. Die ersten Gegner sind die Demokratische Republik Kongo (6. September) und Tansania (10. September).

VfL Bochum: Ehre für Tim Oermann

Erstmals auf Länderspielreise mit der U21 ist Oermann. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der sieben Mal für die U20 auflief, wurde für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in der Gruppe D nominiert.

Nach sechs Partien führt die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo die Gruppe D an. Nun geht es weiter mit Partien gegen Israel (4. September) und Estland (10. September).

„Ich freue mich für Tim. Er hat es sich verdient und es auch eine Auszeichnung für unseren Verein“, sagte VfL-Cheftrainer Peter Zeidler, der Oermann bislang nur von der Bank brachte. Beim Pokalaus gegen Jahn Regensburg (0:1) sowie bei der Auftaktpleite gegen RB Leipzig in der Bundesliga reichte es jeweils nur zu Kurzeinsätzen.

Bevor es in die Länderspielpause geht, bekommt es der VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause mit Borussia Mönchengladbach zu tun.