Serhou Guirassy steht beim Borussia Dortmund erstmals mit seinen Kollegen auf dem Rasen. Youssoufa Moukoko ist derweil schon in Nizza.

Einen der wohl letzten Sommertage des Jahres kostete Serhou Guirassy voll aus. Im ärmellosen Shirt betrat der 28-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr den Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Dabei wechselte der Angreifer ein paar Worte auf Französisch mit dem zehn Jahre jüngeren Julien Duranville.

Was aber deutlich wichtiger war als sein Oberteil: die Schuhe an seinen Füßen. Die nämlich hatten Stollen an den Sohlen, und das war durchaus eine Überraschung vier Tage vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bisher hatte Guirassy in Laufschuhe am Comeback gearbeitet. Der Neuzugang bisher am Knie verletzte Stürmer ist damit seinem Debüt im schwarz-gelben Trikot wieder ein Stück näher gekommen.

Youssoufa Moukoko fehlt im Training

Individuell trainierten derweil Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Gregor Kobel und Soumaila Coulibaly. Es fehlte: Youssoufa Moukoko. Der 19-Jährige ist auf dem Weg nach Südfrankreich, um bei OGC Nizza den Medizincheck zu absolvieren und anschließend einen Leihvertrag zu unterzeichnen. Moukokos Gehalt wird übernommen.

Ein Grund für den Wechsel ist Guirassy und damit verbunden eine hohe Konkurrenz im Angriff. Der Dortmunder Königstransfer des Sommers könnte bisher noch nicht mitwirken, er musste zuerst eine Knieverletzung auskurieren. „Wir gehen davon aus, dass er im Laufe des Septembers nicht nur auf dem Platz stehen, sondern auch spielen wird“, hatte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zuletzt im Interview der Sport-Bild gesagt. Nun soll es nicht mehr lange dauern.

Die Dienste Guirassys waren dem BVB wert, die Ausstiegsklausel in dessen Vertag in Stuttgart in Höhe von 18 Millionen Euro zu ziehen. Mit einem Gehalt von 10 Millionen Euro gehört er zu den Top-Verdienern und soll nach dem Abgang von Niclas Füllkrug zu West Ham United die klare Nummer eins im Dortmunder Sturm werden.