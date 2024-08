Am Samstag, 24. August, 15:30 Uhr, empfängt RB Leipzig den VfL Bochum. Das klare Credo der Sachsen: "Verlieren verboten". Es zählt nur ein Sieg für den Champions-League-Aspiranten.

RB Leipzig und den VfL Bochum trennen sportlich Welten. Am Wochenende ist noch eine dazugekommen: Denn während sich RB Leipzig im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen souverän mit 4:1 durchgesetzt hat, ist der VfL Bochum mit 0:1 beim SSV Jahn Regensburg ausgeschieden. 17 von 18 Bundesligisten haben Runde zwei erreicht, nur die Bochumer eben nicht.

RB-Trainer Marco Rose hat das Spiel zwar gesehen, richtig viele Erkenntnisse habe es ihm aber nicht gegeben. Das sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie.

"Das Pokalspiel konnte ein wenig Aufschluss geben, aber so richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Ich kenne Peter Zeidler natürlich aus Salzburg. Er steht für Prinzipien wie aggressive Vorwärtsverteidigung und ein vertikales Spiel. Wir erwarten ein wildes Spiel, in dem wir wenig Zeit haben werden. Es wird viele Pressing- und Gegenpressing-Situationen geben. Wir versuchen trotzdem, unser Spiel durchzubringen."

Mithelfen könnte dabei gleich Antonio Nusa, der für rund 21 Millionen Euro vom FC Brügge zu RB Leipzig gekommen ist und den zum FC Barcelona abgewanderte Dani Olmo ersetzen soll.

"Er macht uns allen gegenüber den Eindruck, dass er ein richtig guter Typ ist, der zuhört und der Ratschläge annimmt. Diesen Eindruck hat er schon in den Gesprächen vor der Verpflichtung vermitteln, auch deshalb haben wir ihn geholt. Er ist ein guter Fußballer, mit guter Dynamik, mit Tempo, mit einem guten Eins-gegen-eins. Er kommt in eine neue Liga, wir werden ihm daher die Zeit geben, um sich anzupassen. Er macht viel Spaß! Er gibt mir das Gefühl, dass wir ihn auch schon von Beginn an reinwerfen könnten", sagte Rose.

Auch Benjamin Sesko, ein Stürmer, der zum Ende der vergangenen Saison immer besser in Form gekommen ist, soll eine zentrale Rolle einnehmen und endlich den kompletten Durchbruch schaffen.

"Ich erwarte, dass er den nächsten Entwicklungsschritt geht. Yussuf Poulsen und André Silva sitzen ihm im Nacken. Wir haben viele Optionen und einen großen Wettbewerb. Dem muss er sich stellen, damit muss er umgehen können. Ich erwarte, dass er seine Qualitäten einbringt und vielleicht ein paar Tore mehr schießt als in der letzten Saison", sagte Rose.

Insgesamt sei die Stimmung vor dem Bundesliga-Start gut, sagte Rose. "Wir sind ein gut funktionierendes Team, die Jungs mögen sich und stehen zueinander. Wichtig ist, dass wir das in Leistung und Energie ummünzen. Wir hatten eine EM und daher viele Spieler, die spät zurückgekommen sind. Wir hatten eine USA-Reise, die sportlich wertvoll war, trotzdem befinden wir uns mehr oder weniger noch in der Vorbereitung. Die meisten Jungs wissen zum Glück, wovon wir reden. Viele gehen in ihr zweites, drittes, viertes Jahr bei uns. Manche sind sogar noch länger da."

Nun sollen gegen den VfL Bochum die ersten drei Punkte der Saison her.