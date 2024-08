Beim VfL Bochum konnte er sich nicht durchsetzen, immerhin ein Tor des Monats konnte er für sich verbuchen. Jetzt ist dieser Stürmer auf Vereinssuche.

Nein, die Leihe von Goncalo Paciencia lief nicht so, wie sich beide Seiten das vorgestellt hätten. 21 Einsätze verbuchte der portugiesische Stürmer für den VfL Bochum in der abgelaufenen Saison, erzielte dabei drei Tore und gab eine Vorlage. Mit sechs Startelfeinsätzen und dem sensationellen Klassenerhalt in Düsseldorf endete die Leih-Zeit des Portugiesen in Bochum.

So kehrte Pacienca zu seinem Stammverein Celta Vigo zurück. Zum La-Liga-Auftakt gegen Deportivo Alaves (2:1) stand er nicht im Kader. Paciencia ist gar nicht für die anstehende Saison gemeldet worden. Jetzt ist endgültig Schluss. Denn Celta Vigo hat den Vertrag mit dem aussortierten 30-Jährigen aufgelöst.

Paciencia ist damit auf dem Markt - ablösefrei. Wohin es den Stürmer ziehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

In Bochum bleibt Paciencia vor allem für sein "Tor des Monats" in Erinnerung. Im Dezember 2023 hatte er die Auszeichnung gewonnen - für seinen Treffer bei der 1:3-Pleite in Hoffenheim. Vor dem Bochumer Treffer führten die Gastgeber aus Sinsheim noch mit 3:0. Die drei Punkte hatte die TSG schon sicher, es lief bereits die 90. Spielminute.

Kurz vor Schluss gelang Paciencia dann aber noch ein sehenswerter Anschlusstreffer, sodass der ein oder andere Bochumer nach einem insgesamt eher enttäuschenden Spiel das Stadion doch mit einem Lächeln verlassen konnte.

Als Cristian Gamboa auf der rechten Seite nicht richtig von den Hoffenheimern angegriffen wurde, konnte sich auch Paciencia etwas von seinem Gegenspieler ablösen und im Strafraum anbieten. Die Flanke von Gamboa erwischte der 29-Jährige perfekt und verwandelte per Volley aus rund 13 Metern Entfernung zum 3:1.

Im Ruhrpott ist er außerdem noch durch seine Zeit beim FC Schalke 04 präsent. Die Saison 2020/21 verbrachte er leihweise bei den Knappen, wurde aber nicht fest verpflichtet. 16 Spiele, ein Tor und zwei Vorlagen stehen für Paciencia im Trikot des FC Schalke 04 zu Buche.