Der tschechische Stürmer Adam Hlozek verlässt den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wie erwartet und schließt sich Ligakonkurrent TSG Hoffenheim an.

Die TSG Hoffenheim greift für den tschechischen Nationalspieler tief in die Tasche. Adam Hlozek war eigentlich noch bis Sommer 2027 an Bayer Leverkusen gebunden und wurde nun offiziell in Hoffenheim vorgestellt. 18 Millionen Euro soll sich die TSG den Stürmer kosten lassen. Heißt: Der bisher teuerste Transfer in der Hoffenheimer Vereinsgeschichte.

In der vergangenen Saison wurde der 22-Jährige mit Bayer Doublesieger und erreichte das Finale der Europa League, dabei absolvierte er in allen Wettbewerben insgesamt 36 Spiele (sieben Tore).

Hlozek habe „unbedingt nach Hoffenheim wechseln“ wollen, weil er den Verein „als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht“, sagte Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer in einer Mitteilung.

"Adam ist ein junger, hungriger Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre bereits über sehr viel internationale Erfahrung verfügt – sowohl im Verein als auch in der tschechischen Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison konnte er etwa beim amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen eine hohe Anzahl an Spieleinsätzen sammeln", sagte Frank Kramer.

Er ergänzte: "Adam ist fußballerisch richtig stark, ein überaus beweglicher Stürmer, der sowohl die nötige Physis, als auch die technischen Fähigkeiten und das taktische Verständnis mitbringt, um unserem Team sofort weiterhelfen zu können. Hinzu kommt, dass er unbedingt nach Hoffenheim wechseln wollte, weil Adam die TSG als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht. Das sind hervorragende Voraussetzungen und spricht für sich. Adam ist charakterlich ein super Junge und wir sind alle total davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel Freude an ihm haben werden."

Hlozek wechselte im Juli 2022 von Sparta Prag in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen und holte direkt in seiner zweiten Saison im Rheinland mit der „Werkself“ das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Für Leverkusen absolvierte Hlozek 52 Bundesliga-Spiele (7 Tore / 7 Assists), fünf Partien im DFB-Pokal (4 Tore / 1 Assists), sechs Begegnungen in der Champions League (1 Assist) sowie 17 Spiele in der Europa League (3 Tore / 2 Assists).

Bei seinem Heimatverein Sparta Prag sorgte Hlozek bereits vor seiner Zeit in Leverkusen für Furore. Mit 16 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen ist er nach wie vor nicht nur der jüngste Torschütze der tschechischen Fortuna Liga, in der Saison 2020/2021 wurde Hlozek mit damals gerade einmal 18 Jahren und 15 Toren in 19 Spielen sogar Torschützenkönig seines Landes.

Sein Debüt in der tschechischen Nationalelf feierte Hlozek im September 2020 und stand seitdem in 34 Spielen der Auswahlmannschaft seines Heimatlandes auf dem Rasen (2 Tore). Der 22 Jahre alte Stürmer gehörte auch zum finalen tschechischen Kader für die gerade erst zu Ende gegangene Europameisterschaft in Deutschland und kam während des Turniers regelmäßig zum Einsatz. Zuvor durchlief Hlozek bereits seit der U15 sämtliche Nachwuchsmannschaften des tschechischen Fußballverbandes und zeigte sich dabei in allen U-Nationalteams äußerst treffsicher.