Hannover 96 II 13:30 Rot-Weiss Essen 10€ Einsatz | 18+ I Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de

Greift Mats Hummels noch einmal in der Premier League an? Es hat sich eine konkrete Adresse aufgetan, an der der Innenverteidiger aufschlagen könnte.

Teammanager Fabian Hürzeler hat Verhandlungen zwischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und dem vertragslosen Mats Hummels bestätigt. Gegenüber Sky sprach der 31-Jährige von „sehr positiven“ Gesprächen mit dem Ex-Dortmunder. „Ich kann sagen, dass die Voraussetzungen stimmen – sonst hätten wir die Personalie nicht weiterverfolgt“, sagte der ehemalige Trainer des FC St. Pauli: „Letztendlich geht es darum, was der Spieler will und ob er sich vollkommen committen kann. Und das zählt ab sofort.“ Hürzeler habe zudem schon „seit längerer Zeit Kontakt mit der Familie Hummels“ gehabt und sieht eine „Grundlage für eine Zusammenarbeit“ sowohl auf „professioneller als auch auf privater Ebene“. Die Verbindung mit der Familie stammt noch aus Hürzelers Zeit in der Jugend des FC Bayern (2009 bis 2012). Vater Hermann Hummels war von 1995 bis 2012 Nachwuchskoordinator beim deutschen Rekordmeister. Mats Hummels ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim BVB ausgelaufen war. Ein Wechsel des Weltmeisters von 2014 zum siebenmaligen italienischen Meister FC Bologna war trotz eines Angebotes nicht zustande gekommen. Auch der Premier-League-Klub West Ham United soll Hummels auf dem Zettel haben, hat am Nachmittag jedoch den ehemaligen Schalker Jean-Clair Todibo ausgeliehen. Mitte Juni hatte sich Hummels mit emotionalen Worten offiziell vom BVB verabschiedet. "Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das." Mit den Dortmundern war Hummels unter anderem zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Dazu kommt natürlich der WM-Titel 2014, als Hummels für Deutschland in Brasilien Stammspieler war. Jetzt könnte er mit Brighton noch einmal in der Premier League angreifen. mit sid

Zur Startseite