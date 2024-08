So kann man mal starten: Ein ehemaliger Stürmer von Borussia Dortmund hat in der Türkei 21 Sekunden für sein Debüttor gebraucht und gleich mal einen Titel eingeheimst.

Bei Borussia Dortmund war Ciro Immobile nicht allzu erfolgreich. Dass er aber auch im Alter von 34 Jahren nichts verlernt hat, hat er jetzt bei seinem neuen Klub Besiktas Istanbul unter Beweis gestellt.

Exakt 21 Sekunden war das Supercup-Finale gegen Galatasaray Istanbul im Atatürk-Stadion alt, da war der Italiener nach einem Abwehrfehler schon frei durch. Im Eins-gegen-Eins mit Gala-Keeper Fernando Muslera ließ sich Immobile nicht zweimal bitten und schob zum 1:0 für Besiktas ein.

Der Italiener wurde frenetisch gefeiert und seine Mannschaft machte es in der Folge überraschend deutlich. Rechtsverteidiger Jonas Svensson legte in der 53. Minute nach, ehe wieder Immobile (81., Elfmeter), Rafa (90.+2) und Mustafa Hekimoglu (90.+3) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Nicht nur das Debakel war für Galatasaray Istanbul perfekt, sie mussten auch noch ihrem Stadtrivalen Besiktas beim Feiern zusehen.

Für Immobile der perfekte Start nach seinem Sommer-Wechsel von Lazio Rom. Der langjährige Lazio-Kapitän hat bei Besiktas Istanbul einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. „Mit dem Spieler wurde eine Vereinbarung für zwei Spielzeiten getroffen. Er erhält ein Nettogehalt von 6 Millionen Euro pro Saison“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut italienischen Medien zahlt Besiktas 2,5 Millionen Euro für den 34-Jährigen. Immobiles Vertrag bei Lazio lief noch bis 2026. Um den Deal zu ermöglichen, verzichtet der Stürmer angeblich auf sein Juni-Gehalt und auf Prämien.

Für die Römer erzielte Immobile, der in der Saison 2014/15 für den BVB auflief, 207 Tore, damit ist er Lazios Rekordtorschütze. In Dortmund war Immobile unter seinen Möglichkeiten geblieben. 34 Spiele, zehn Tore, zwei Vorlagen: Alle Beteiligten hatten sich von dem Wechsel in die Bundesliga mehr erhofft. Erst in der Folge drehte Immobile dann wieder auf - und hat seinen Torriecher bis heute nicht verloren.