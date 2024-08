Fast alles neu beim VfL Bochum im Tor. Nun kommt ein Mann, der fast sein ganzes Leben lang beim 1. FC Köln im Kasten stand.

Der Kader des VfL Bochum steht noch nicht. Gesucht wird noch auf mehreren Positionen. Unter anderem im Tor, wo es im Sommer eine große Rochade gab.

Mit Andreas Luthe und Michael Esser beendeten zwei Bochumer Keeper ihre Karriere. Zudem wurde Niclas Thiede zum Zweitligisten SSV Ulm ausgeliehen. Mit Manuel Riemann wird nach den Eskapaden der letzten Spielzeit nicht mehr geplant.

Bisher kam mit Patrick Drewes "nur" ein neuer Schlussmann, er kehrte vom Karlsruher SC zum VfL zurück. Gesucht wird also noch ein Torwart, der mit Drewes um die Nummer eins kämpft.

Und der ist mit Timo Horn nun gefunden. Der 31-Jährige spielte fast seine gesamte Karriere beim 1. FC Köln, ehe er im Januar 2024 zu RB Salzburg wechselte. Wie zuvor berichtet, wechselt er nun ablösefrei an die Castroper Straße, am Donnerstag unterzeichnete Horn laut WAZ einen Vertrag über zwei Jahre. Am Abend kam er im Trainingslager in Gais an, am Freitag soll er erstmals auf dem Trainingsplatz stehen.

Seine Verpflichtung bedeutet einen Wandel im Tor des VfL Bochum. In den letzten Jahren stand dort meist Riemann, der dort vor allem durch seine fußballerischen Fähigkeiten auffiel. Diese hat Horn weniger, seine Stärken liegen vielmehr auf der Linie, hier hat er Köln in den ganzen Jahren einige Punkte gerettet.

Durch die Tatsache, dass er in den letzten Jahren weniger gespielt hat, dürfte er auch erschwinglich sein für den VfL. Nach dem Kölner Abstieg im Jahr 2018 entschied er sich für einen Verbleib in der 2. Bundesliga, was ihm und anderen Spielern wie Marco Höger oder Marcel Risse lange und hoch dotierte Verträge brachte, damit sie Köln wieder in die Bundesliga bringen. Unter dem Motto "durch et Füer" blieben zahlreiche Spieler, vor allem solche mit kölschem Hintergrund, beim FC, das ließ sich der FC damals einiges kosten. mit gp