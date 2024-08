Borussia Dortmund verstärkt sich im zentralen Mittelfeld mit einem deutschen Nationalspieler. Pascal Groß wechselt von Brighton & Hove Albion zum BVB.

Nun ist der Transfer perfekt: Pascal Groß wechselt vom englischen Premier League-Klub Brighton & Hove Albion zum BVB. Der 33-Jährige absolvierte in Dortmund den obligatorischen Medizincheck sowie die Leistungsdiagnostik, unterschrieb anschließend einen bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag und wird noch am Donnerstag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz) reisen.

Groß bringt die Erfahrung aus 228 Partien in der Premier League (30 Tore, 45 Vorlagen) und 70 Spielen in der Bundesliga (6 Tore, 12 Vorlagen) mit. In der höchsten deutschen Spielklasse lief er bereits für die TSG Hoffenheim und den FC Ingolstadt auf. Das Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft streifte der gebürtige Mannheimer bislang acht Mal über (1 Tor).

"Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben. Dass er schon seit vielen Jahren BVB-Fan ist und sich früh klar zu unserem Klub bekannt hat, freut uns sehr", sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.

"Wir sind sehr froh, dass wir Pascal zurück in die Bundesliga holen können. Mit seiner Ruhe am Ball, seinem herausragenden Pass- und Positionsspiel und seiner Vielseitigkeit verleiht er unserer Mannschaft neue Facetten", erklärt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzt:

"Pascal ist aber auch ein Schlitzohr und strahlt in vielen Räumen direkte und indirekte Torgefahr aus. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird."

Pascal Groß betont: "Ich freue mich sehr auf den BVB. Für mich ist dieser Wechsel einfach eine Riesensache, denn ich bin ja schon Dortmund-Fan, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich werde versuchen, mit meiner Art und Weise das Vertrauen des Klubs zurückzahlen und kann es nicht erwarten, im Signal Iduna Park mit meinen neuen Teamkollegen vor den BVB-Fans zu spielen und mit allen gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir unsere großen Ziele erreichen."