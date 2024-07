Der junge Stürmer Youssoufa Moukoko steht vor einer Herausforderung bei Borussia Dortmund. Was hat das Herz für den Konkurrenten zu bedeuten?

War es einfach nur ein Gruß an seinen alten Verein? Oder steckt mehr hinter dem Foto, das BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko am Samstag auf Instagram veröffentlichte? Darauf zu sehen: Die Zentrale des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli, von Moukoko mit einem dicken Herzen versehen. Könnte der 19-Jährige tatsächlich den Schritt nach Hamburg wagen?

Bisher ist das reine Spekulation. Fest steht nur: Bei Borussia Dortmund ist die Situation für den Angreifer nicht leichter geworden. Sebastien Haller, Moukoko und Niclas Füllkrug sind schon länger da. Und nun verstärkt auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart die Offensive des BVB. Die Einsatzchancen Moukokos in Dortmund schwinden.

Das Sturmtalent hat große Ziele, hohe Ansprüche, aber es fehlt der Sprung nach vorne, es fehlte eine Weiterentwicklung. Die Asien-Reise des BVB wäre eine Chance gewesen, für sich zu werben. Stattdessen blieb der Stürmer unauffällig und es kommt keine Fantasie auf, dass Moukoko, sollte er bleiben, im Angriff durchsetzen kann.

Am vergangenen Donnerstag endete die sechstägige Reise des BVB, die die Fußballer nach Thailand und Japan führte, die viele Eindrücke lieferte, die Gewinner hervorbrachte, aber auch Verlierer. Moukoko gehört zu letzteren.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen. Nuri Sahin

Trainer Nuri Sahin droht Unzufriedenheit im Kader. Denn in seiner Planung spielen die Spitzenverdiener Haller und Moukoko offenbar keine Rolle. Sahin setzt auf Neuzugang Guirassy und EM-Liebling Füllkrug. Moukoko hat einen Vertrag bis Sommer 2026. Vier Stürmer - das sind zu viele - nicht nur mit Blick auf die Gehälter. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen. Man wird man sehen, was am Ende der Transferperiode sein wird“, sagte Nuri Sahin jüngst. Den 19-Jährigen zu verleihen und ihm so Spielzeit zu ermöglichen, wäre eine sinnvolle Option. Vielleicht zum FC St. Pauli?

Nach seinem Umzug nach Deutschland spielte Moukoko 2014 in der U13 des FC St. Pauli, steig aufgrund seines enormen Talents zur Saison 2015/16 als Elfjähriger in die U15 der Kiezkicker auf. Im Juli 2016 wechselte er schließlich ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund.

Wie geht es nun weiter beim BVB? Bis Montag bekommen die Spieler frei. Am kommenden Donnerstag geht es ins Trainingslager nach Bad Ragaz.