In einem Monat startet der VfL Bochum in die neue Saison. Trainer Peter Zeidler zieht ein Zwischenfazit der bisherigen Vorbereitung.

Ein Monat dauert es noch, bis der VfL Bochum mit der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg in die Pflichtspielsaison 2024/25 startet. Eine Woche drauf geht es für den VfL Bochum zum ersten Spieltag der Bundesliga zu RB Leipzig.

Entsprechend läuft die Vorbereitung bei den Bochumern auf Hochtouren. Anlässlich der Saisoneröffnung des 1. FC Magdeburg ist der VfL am Samstag (20. Juli, 14 Uhr) in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts zu Gast. Bereits einen Tag vor dem Spiel wird die Mannschaft - noch ohne den slowakischen EM-Fahrer Matus Bero im Kader - die Reise antreten.

VfL-Trainer Peter Zeidler über...

die Zwischenbilanz der Vorbereitung: Erstmal bin ich mit der Einstellung und der Art und Weise, wie konzentriert die Jungs trainieren, sehr zufrieden. Das ist der wichtigste Punkt. Zweitens sind wir jetzt schon dabei, unsere eigene Identität zu finden. Da machen wir Fortschritte, sind aber natürlich noch weit weg von dem, was wir wollen. Es gibt immer noch viel zu tun, aber wir haben ja auch noch drei Wochen. Da wird noch was passieren, dass wir stabiler, klarer und strukturierter werden.

die Fitnesswerte und den Zustand der Mannschaft: Ich glaube, das Auge des Trainerteams gibt es immer noch, aber wir haben da natürlich alle mögliche Unterstützung von Daten in dem Bereich. Aber logisch, und da sind wir nicht die einzige Mannschaft, die im rein athletischen Bereich noch Fortschritte machen muss. Fußball ist schon immer athletisch, vielleicht mehr denn je, da haben viele Spieler noch viele Fortschritte zu erzielen.

Das war ja unisono die Einschätzung, dass es gut war, was wir bei dieser EM gesehen haben. Deswegen ja auch diese Einführung in der Bundesliga. Ich finde diese Regel gut. Peter Zeidler

das Personal für den Test in Magdeburg: Der Plan ist, dass wir wieder komplett wechseln und wieder alle zwanzig Spieler, die momentan einsatzfähig sind, zum Einsatz bringen und nochmal den kompletten Wechsel in der Halbzeit machen. Wir sind der Meinung, drei Wochen vor dem Start geht das noch. Dann werden wir innerhalb des Trainingslagers die Spielzeiten verlängern und dann passt es auf das erste Cup-Spiel - so ist der Plan.

die Torhüterposition gegen den FCM: Die Entscheidung haben wir noch nicht endgültig getroffen. Da haben wir morgen aber noch Zeit. Ich weiß es noch nicht.

die Rolle des Torhüters: Mittlerweile muss jeder Torwart mitspielen können. Wenn ich die Jungs sehe, ist der, der am ehesten im Fokus ist, Patrick Drewes. Der kann das. Ich will auch keine Vergleiche anstellen mit Torhütern die vorher hier waren, aber da habe ich momentan ein sehr gutes Gefühl. Wir erwarten schon, dass unser Torhüter mitspielt. Deswegen suchen wir immer nach Spielformen, wo der Torwart integriert ist. Es sind drei, vier, fünf Aktionen, bei denen der Torwart mit der Hand zupacken muss - 80 Prozent passieren mit dem Fuß.

die auch beim DFB eingeführte Schiedsrichter-Regel: Das war ja unisono die Einschätzung, dass es gut war, was wir bei dieser EM gesehen haben. Deswegen ja auch diese Einführung in der Bundesliga. Ich finde diese Regel gut. Die Regelschulung war noch nicht, da haben wir noch keinen Termin, da kommt ein Schiedsrichter und wird uns das nochmal nahebringen. Vor dem ersten Spiel müssen wir das nochmal ansprechen. mit gp