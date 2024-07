Dortmund startet in die Saison. Heute treffen sich die BVB-Profis zur Leistungsdiagnostik in Brackel. Serhou Guirassy soll bald unterschreiben.

Früh am Morgen hatte es noch geregnet, später verdrängte die Sonne die dichten Wolken, als Borussia Dortmund am Mittwoch in die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Nuri Sahin startete. Als einer der ersten fuhr Niklas Süle am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel vor. Alle Spieler trafen bereits vor neun Uhr ein. Die BVB-Profis treffen sich nach dem Urlaub zur Leistungsdiagnostik. Offizieller Trainingsstart auf dem Platz ist am Donnerstag. Auch Serhou Guirassy befindet sich bereits seit dem Morgen auf dem Trainingsgelände seines künftigen Klubs.

Im Hintergrund wird gerade am Transfer des Stürmers vom VfB Stuttgart gebastelt. Bereits am Dienstagabend ist er in Dortmund angekommen, am Mittwoch soll er seinen Vertrag unterschreiben.

Bereits am Montag vermeldeten die Dortmunder die Verpflichtung von Stuttgarts bisherigem Abwehrchef Waldemar Anton. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte die Abgänge der beiden Leistungsträger schon in der vergangenen Woche bestätigt, die neuen Arbeitgeber aber noch offengelassen.

Der BVB zahlt für Serhou Guirassy eine Ausstiegsklausel von knapp 18 Millionen Euro. Dazu kommt ein Handgeld, das sich der Angreifer ausgehandelt hat, es liegt bei knapp zehn Millionen Euro. Interessant: Am Mittwoch trainieren auch die Niederlande in Dortmund-Brackel. Am Abend spielen sie im EM-Halbfinale gegen England.