Borussia Dortmund hat einen Nachwuchsspieler aus dem letztjährigen U19-Kader mit einem Profivertrag ausgestattet.

Vielversprechende Leistungen werden belohnt: Borussia Dortmund hat Cole Campbell langfristig an den Verein gebunden.

Der US-amerikanische U19-Nationalspieler unterschrieb beim BVB am Dienstag einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2028. Mit dem 18-jährigen Campbell bleibt nach Kjell Wätjen (18) das nächste Top-Talent in Dortmund.

BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagte: "Cole ist ein Unterschiedsspieler in unserer U19. Sein Tempo, sein Dribbling, sein Abschluss und seine Mentalität sind Qualitäten, die ihn besonders machen. Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen."

Campbell, der neben der US-amerikanischen auch die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im Juli 2022 zum BVB. Seitdem erzielte er für die U17 und die U19 der Schwarzgelben in 52 Spielen 18 Tore und gab 19 Assists.

"Cole ist ein sehr junger und extrem spannender Spieler, der im vergangenen Jahr bei uns einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Wir sehen jede Menge Potenzial in ihm und freuen uns, dass wir auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen werden“, betont Sportdirektor Sebastian Kehl.

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als ich zum BVB gewechselt bin. Jetzt lebe ich diesen Traum und arbeite seit dem ersten Tag daran, mich immer weiter zu verbessern. Ich freue mich sehr und werde weiter hart dafür arbeiten, um bei Borussia Dortmund erfolgreich zu sein", freut sich Campbell.

Zu- und Abgänge von Borussia Dortmund im Überblick:

Zugänge: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Giovanni Reyna (Nottingham Forest, war ausgeliehen), Tom Rothe (Holstein Kiel, war ausgeliehen), Soumaïla Coulibaly (Royal Antwerpen)

Abgänge: Ole Pohlmann (Rio Ave, Portugal), Mateu Morey (RCD Mallorca), Marco Reus, Mats Hummels, Marius Wolf (alle Ziel unbekannt), Ian Maatsen (Chelsea, jetzt Aston Villa, war ausgeliehen), Jadon Sancho (Manchester United, war ausgeliehen)