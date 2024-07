Der VfL Bochum und Takuma Asano gehen zur neuen Saison getrennte Wege. Der Japaner wechselt nach Spanien.

Dass der VfL Bochum und Takuma Asano zur neuen Saison getrennte Wege gehen würden, stand schon länger fest. Nun hat der Japaner auch einen neuen Verein gefunden.

Für den Offensivspieler geht es nach Spanien. Der RCD Mallorca hat den japanischen Nationalspieler offiziell vorgestellt. Bis zuletzt gab es heiße Gerüchte, die besagten, dass Asano in der Bundesliga bleiben würde und für den VfB Stuttgart spielen soll. Doch für den 29-Jährigen geht es in Zukunft mit RCD Mallorca in der Primera Division gegen FC Barcelona, Real Madrid und Co.

Asano verbrachte die letzten drei Spielzeiten beim VfL Bochum und war stets ein Liebling der Fans. 90 Spiele, 14 Tore, sieben Vorlagen, so lautet die Bilanz des Japaners im Trikot des VfL Bochum.

In Europa spielt er insgesamt schon seit acht Jahren. 2016 wechselte er von Sanfrecce Hiroshima zum FC Arsenal nach London. Weiter ging es mit Leihgeschäften zum VfB Stuttgart, Hannover 96 und Partizan Belgrad. Für Arsenal sollte er trotz eines langfristigen Vertrags nie zum Einsatz kommen.

Seine meisten Spiele als Profi bestritt Asano für Hirsohima (93 Partien), gefolgt vom VfL Bochum (90) und Belgrad (77). Bei Partizan erlebte er auch seine erfolgreichste Zeit. Hier schoss er 30 Treffer und bereitete 15 weitere Tore vor. Nun wird er versuchen, beim RCD Mallorca zu überzeugen.

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Dani de Wit (Alkmaar), Ivan Ordets (Dinamo Moskau), Samuel Bamba (Borussia Dortmund II), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Lennart Koerdt (eigene U19)

Abgänge: Takuma Asano (RCD Mallorca), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach), Philipp Förster, Moritz Römling (beide Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg)