Glück hatte er bei Borussia Dortmund nie, nun kehrt er in die spanische Heimat zu RDC Mallorca zurück. Die Rede ist von Mateu Morey.

Mateu Jaume Morey wechselt ablösefrei von Borussia Dortmund zu RCD Mallorca, das gaben die Spanier am Freitag bekannt. Damit kehrt der 24-Jährige neun Jahre nach dem Wechsel in die Jugend des FC Barcelona zu seinem Heimat- und Ausbildungsverein zurück.

Der Abgang vom BVB stand bereits seit Mai fest, sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. "Er hatte viel Pech mit Verletzungen und konnte nie über einen längeren Zeitraum zeigen, was in ihm steckt", sagte damals Sportdirektor Sebastian Kehl.

Nur 32 Pflichtspiele konnte der Rechtsverteidiger in vier Jahren beim BVB bestreiten, wurde von unzähligen Verletzungen geplagt - die größte hatte eine Leidenszeit von 1015 Tagen ohne Pflichtspiel zur Folge. Im Mai 2021 hatte sich Morey beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel nahezu alle Bänder im Knie gerissen, es folgten unzählige Operationen und Rückschritte.

Am 9. Februar 2024 gab er in der 88. Spielminute beim 3:0 gegen den SC Freiburg endlich sein Comeback. Trainer Edin Terzic nannte ihn daraufhin einen "Held" und erklärte: "Das war ein extrem langer Weg aus dem Krankenhaus auf den Trainingsplatz und dann hierhin. Ich bin unglaublich stolz auf ihn - und darauf, solch einen Charakter in der Mannschaft zu haben."

Bis zum Ende der Saison folgten zwei weitere Einsätze und ein emotionaler Abschied des Publikumslieblings. "Ich bedanke mich bei allen Leuten vom BVB, bei allen Fans und allen Mitarbeitern für diese fünf Jahre. Es haben immer alle an meiner Seite gestanden. Ich werde dafür immer dankbar sein“, sagte Morey

Ex-BVB-Profi Morey mit speziellem Vertragsmodell

Die vielen Verletzungen sind auch der Grund, wieso RDC Mallorca sich bei der Rückholaktion Moreys absichert. Der gebürtige Mallorquiner erhält nur einen Vertrag für die kommende Saison 2024/2025 - allerdings mit einer beidseitigen Option auf Verlängerung um zwei weitere Spielzeiten.

In Mallorca möchte Morey nun endlich sein Potential erfüllen und sich in die Mannschaft von Trainer Jagoba Arrasate spielen. Sollte er die am Montag startende Vorbereitung unbeschadet überstehen, würde zum Auftakt in La Liga ein echtes Schmankerl warten. Dann gastiert RDC Mallorca bei Real Madrid.