In unserer neuen Talk-Folge sprechen unsere Reporter über den Transfersommer des VfL Bochum, was noch passieren soll und wie der Spielplan aussieht.

Mit Dani de Wit und Ibrahima Sissoko hat der VfL Bochum in der Transferphase bislang zwei Topspieler verpflichtet. Dabei ist das Transferbudget durchaus begrenzt. Dennoch haben sich die beiden Spieler dem Bundesligisten angeschlossen. Wie gelang das? „Mit einem klaren Plan, den ihnen Sportdirektor Marc Lettau aufgezeigt hat“, erklärt VfL-Reporter Stefan Döring in unserer neuen Folge vom „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum.

Zusammen mit den VfL-Reportern Ralf Ritter und Döring spricht Moderatorin Annalena Fedtke über die aktuelle Transferphase und den Kader in der vierten Bundesliga-Saison in Serie. Ritter legt sich sogar jetzt schon fest: „Der Kader ist gut. Der Neuaufbau bietet mehr Chancen als Risiken.“ Was ihn da so sicher macht, begründet er in seinen Ausführungen. Zudem sprechen die drei über den Rückkehrer Patrick Drewes, den der VfL Bochum für eine geringe sechsstellige Ablösesumme vom Karlsruher SC zurück an die Castroper Straße geholt hat.

Für beide Reporter ist klar: „Der Patrick Drewes, der nun zurück ist, ist ein anderer Patrick Drewes, der den VfL Bochum verlassen hatte.“ Dennoch sucht der VfL weiterhin nach einem Keeper. Für unsere Reporter steht aber fest, dass der wohl erst im August zur Mannschaft dazustoßen wird. Zudem geben sie einen Einblick, was sonst noch am Kader passieren soll.

Warum der Verein bei Schlotterbeck nicht all-in gegangen ist

Immer wieder hitzig diskutiert wurde in der Vergangenheit die Personalie Keven Schlotterbeck, der sich inzwischen dem FC Augsburg angeschlossen hat. Der VfL zog die Ausstiegsklausel in Schlotterbecks Vertrag beim SC Freiburg nicht. War das ein Fehler? Ralf Ritter sagt, dass Bochum bei dem Spieler durchaus hätte ins Risiko gehen können. Döring hält dagegen.



In der neuen Talk-Folge sprechen unsere Reporter zudem zusammen mit Annalena Fedtke über den am Donnerstag veröffentlichten Bundesliga-Spielplan, der bereits im ersten Heimspiel einen Höhepunkt für viele Fans des VfL Bochum bereithält. Denn Kevin Stöger kehrt mit Borussia Mönchengladbach an die Castroper Straße zurück. Im Studio sind sich alle einig, dass der Empfang positiv sein wird. Aber wie ist der Spielplan im Gesamten zu bewerten? Eine Krux gibt es schließlich: Sowohl das erste Spiel als auch das letzte Spiel bestreitet Bochum auswärts. Zudem sprechen die drei über die neuen Trikots und geben einen Ausblick auf die ersten Testspiele.