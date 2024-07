Der Verbandsligist TSG Pfeddersheim hat einen echten Coup gelandet. Danny Blum, früherer VfL-Profi, wird den Verein aus Worms als spielenden Co-Trainer unterstützen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Danny Blum hat in seiner Karriere bereits zahlreiche Stationen hinter sich. Zuletzt kickte der 33-Jährige, der zwischen 2019 und 2022 in 64 Erst- und Zweitligapartien für den VfL Bochum auf dem Platz stand, in der spanischen 3. Liga für CF Intercity Sant Joan d'Alacant.

Nun wird ein weiteres Kapitel in der Laufbahn des früheren VfL-Stürmers folgen: Blum wechselt in die Verbandsliga zur TSG Pfeddersheim - als spielender Co-Trainer. Auf den ersten Blick wirkt dieser Schritt verwunderlich.

Aber: Blums neue sportliche Heimat Pfeddersheim, ein Stadtteil von Worms, liegt in der Nähe seiner Heimatstadt Frankenthal. Der Verein, der als Tabellenvorletzter mit 18 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer aus der Oberliga abstieg, sorgt nicht zum ersten Mal für Aufsehen: Zum Trainingsauftakt am 23. Juni stand Nadiem Amiri auf dem Platz. Der Profi von Bundesligist Mainz 05 half seinem Bruder Nauwid Amiri, Cheftrainer der Pfeddersheimer, bei den ersten Übungseinheiten.

In Zukunft erhält Amiri also tatkräftige Unterstützung von Danny Blum, der insgesamt 30 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt und den VfL absolvierte, und zudem mit den Hessen 2018 DFB-Pokal-Sieger wurde. Der Chefcoach freut sich auf seinen prominenten Neuzugang: "Mit Danny Blum haben wir einen herausragenden Spieler und einen kompetenten Co-Trainer gewonnen. Seine Erfahrung und sein Engagement werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen und das Team weiterzuentwickeln."

Auch Torwart-Trainer Frederick Tilger Kuhn ist von den Qualitäten des neuen Assistenten überzeugt: "Seine Präsenz und sein Wissen werden uns im Trainer-Team bereichern." Blum selbst freut sich auf die neue Aufgabe und erklärt: "Es ist eine spannende Herausforderung, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer tätig zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Mit einem Heimspiel gegen den TuS 1903 Rüssingen startet die Saison für die TSG Pfeddersheim in der Verbandsliga Südwest am 31. Juli.