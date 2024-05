Noch hat der 1. FC Köln Chancen auf den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Bei einer Sache herrscht Klarheit: Ein Ex-Spieler des FC Schalke 04 bleibt auch bei Abstieg erhalten.

Noch hat der 1. FC Köln eine Chance, die Klasse zu halten. Vorausgesetzt ist ein Sieg gegen den 1. FC Heidenheim, eine Niederlage des 1. FC Union Berlin und, dass der FC dabei insgesamt vier Tore gut macht. Ach ja, dieses Szenario würde lediglich eine Teilnahme an der Relegation ermöglichen, wo sich die Kölner mit Fortuna Düsseldorf um einen Platz in der 1. Bundesliga streiten würden.

So oder so: Mark Uth wird 2024/2025 weiterhin für den 1. FC Köln auflaufen. Der 32-Jährige hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Aktuell habe ich nur Heidenheim vor Augen. Wir werden alles raushauen und müssen da unsere Hausaufgaben erledigen. Wir alle, die ganze Stadt, glauben daran, in der Liga zu bleiben – und deshalb bin ich absolut zuversichtlich", sagte Uth und ergänzte: "Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gibt es nichts anderes mehr – ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden."

Uth stammt aus der Jugend des 1. FC Köln, bestritt allerdings erst im Jahr 2020 sein erstes Profispiel für den FC. Dazwischen war er für die niederländischen Klubs SC Heerenveen und Heracles Almelo, anschließend in Deutschland für die TSG Hoffenheim und den FC Schalke 04 aktiv. Bei den Königsblauen absolvierte 59 Pflichtspiele (7 Tore, 6 Assists), ehe er im Januar 2020, zunächst per Leihe, nach Köln zurückkehrte.

„Mark ist für uns ein Unterschiedsspieler. Das hat er zuletzt mit seinen ersten Kurzeinsätzen nach langer Leidenszeit wieder unter Beweis gestellt. Dazu prägt Mark unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit und geht voran. Seine Entscheidung, dem FC unabhängig vom Saisonausgang die Treue zu halten, ist deshalb ein starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns alle sehr darüber“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

In 65 Profispielen für seinen Herzensverein steuerte er zwölf Tore und 17 Vorlagen bei.