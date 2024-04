VfL Bochum: Hofmann vor Heidenheim - "Es wird eine Antwort der Mannschaft kommen"

VfL Bochum 15:30 1. FC Heidenheim 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Noch sechs Spieltage, es geht um alles. So will der VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim auch auftreten. Philipp Hofmann kündigt eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität an.

Abstiegskampf beim VfL Bochum. Eigentlich hatte man gedacht, dass wenn der VfL in der Fußball-Bundesliga am 29. Spieltag auf den Aufsteiger 1. FC Heidenheim trifft, dann stehen beide Teams ganz unten. Doch Heidenheim überrascht die Liga, nicht nur in der letzten Wochen beim 3:2-Sieg gegen Bayern München. Daher wird sie auch in Bochum am Samstag (15:30 Uhr) niemand unterschätzen, wenn der VfL das erste Mal ohne Trainer Thomas Letsch beginnt. Stürmer Philipp Hofmann betont mit Blick auf den Trainerwechsel: "Für uns als Mannschaft war das nicht einfach, wenn der Trainer geht. In den ersten Tagen hat man gemerkt, dass es anders ist. Heiko Butscher hat aber einen guten Übergang geschafft. Wir sind alle bereit." Was im Ruhrstadion zu beweisen wäre. Nach sechs Spielen ohne Sieg, davon fünf Niederlagen, sind die Abstiegsplätze bedrohlich nahegekommen. Hofmann über die Ansätze von Butscher, der bisher die U19 des VfL betreute: "Es wurde viel gesprochen. Im Training standen die einfachen Dinge auf dem Programm, die uns auch stark gemacht haben. Wir haben eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität - das wollen wir am Samstag zeigen." Wir haben eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität - das wollen wir am Samstag zeigen Philipp Hofmann Wobei der Routinier weiß, dass mit Heidenheim ein sehr unangenehmer Gegner auf die Bochumer wartet: "Heidenheim läuft sehr viel, sie haben einen Plan, sie wissen, was sie auf dem Platz tun. Im Hinspiel war es schon eng, das wird auch jetzt wieder so sein. Wir freuen uns auf das Heimspiel, wir wollen einfach zeigen, dass wir wieder Spiele gewinnen können." Denn Hofmann erklärt auch, dass nicht alles schlecht war in den vergangenen Partien. Gegen Darmstadt (2:2) habe man "lange dominiert", auch beim 1. FC Köln (1:2) sah es bis zur Nachspielzeit nach einem Dreier aus. Daher sein Ausblick: "Wir müssen es nur endlich schaffen, dass wir über 90 Minuten die Leistung abliefern. Wenn das gelingt, sehe ich uns am Samstag ganz vorne mit dabei. Es wird eine Antwort von der Mannschaft kommen, die hoffentlich mit drei Punkten belohnt wird." cb / gp

