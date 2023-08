Im Handel oder online bestellen! Das Sonderheft zur Hinrunde 2023/24

Der Klassiker zum Fußball im Revier ist ab sofort online vorbestellbar - und jetzt auch im Handel! Spannende Hintergrundberichte und aktuelle Informationen zu unseren Teams aus dem Westen.

Seit heute (11. August) ist unser Sonderheft im Handel: Von der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga West über Frauenfußball bis hin zu den Junioren. Kompakt auf 140 unterhaltsamen Seiten präsentieren wir euch für nur 5,50 Euro Hintergrundinformationen, Zahlen, Umfragen, Interviews, Personalgeschichten und die Spielpläne vom BVB über den VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg oder RWE bis zu den Landesligen.

Und dazu empfängt euch auf den ersten Seiten Hermann „Tiger“ Gerland mit seiner Kolumne „Hömma“, gibt Ralf Fährmann in der neuen Rubrik „Frag deinen Star!“ intime Einblicke in sein Leben als Profifußballer und nimmt uns Schiri-Experte Alex Feuerherdt von „Collinas Erben“ aufschlussreich wie informativ mit in die spannende Welt der Regelfragen. Eine Reihe von unterhaltsamen Dönekes zu unseren Vereinen aus dem Revier runden das bunte Potpourri an Geschichten und Informationen auf prall gefüllten 140 Seiten ab.

Der Klassiker zum Fußball im Revier ist immer schnell vergriffen. Sichert euch jetzt exklusiv und vorab eines der begehrten Exemplare! Hier kann man das Heft vorbestellen.