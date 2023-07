Bundesliga: Drittes Leih-Jahr seit Schalke-Abgang – Nübel hat einen neuen Klub

Alexander Nübel muss auch in der vierten Saison nach seinem Wechsel zum FC Bayern auf seine Chance warten. Erneut wechselt der Torwart auf Leihbasis den Verein.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell. Der ehemalige Schalke-Torwart Alexander Nübel verlässt den FC Bayern erneut und schließt sich leihweise dem VfB Stuttgart für eine Saison an.

Zwar steht beim Rekordmeister weiterhin ein Abgang von Yann Sommer im Raum – Inter Mailand gilt als Favorit auf eine Verpflichtung – und Manuel Neuer wird den Saisonauftakt nach seinem Unterschenkelbruch verpassen, dennoch scheint die Zeit für Nübel bei den Bayern weiterhin nicht gekommen. Zuletzt gab es zusätzlich immer wieder Gerüchte um einen Neuzugang im FCB-Tor.

Der 26-Jährige, der in der Jugend es SC Paderborn ausgebildet wurde und anschließend 53 Partien für die Profis des FC Schalke 04 absolvierte, betonte in der Vergangenheit stets, sich nicht auf die Bank setzen zu wollen. In den vergangenen zwei Jahren war Nübel für die AS Monaco in der Ligue 1 aktiv. Nach 97 Pflichtspielen endete das Leihgeschäft in diesem Sommer.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem erfolgreichen Leihgeschäft ins Fürstentum habe man sich bei den Münchnern für eine erneute Leihe entschieden, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen in einer Pressemitteilung. „Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln.“

"War immer klar, dass wir uns um ihn bemühen werden"

Beim VfB folgt Nübel auf den abgewanderten Florian Müller, der im vergangenen Jahr zunächst seinen Stammplatz an Fabian Bredlow – der weiterhin im Kader steht – verlor und anschließend zum SC Freiburg zurückkehrte.

„Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet. Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat“, erklärte Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor bei den Stuttgartern.

Den Torwart selbst konnten letzten vor allem die Gespräche mit Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß überzeugen. „Sie haben mir den Club, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht.“

Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt trifft Nübel zusätzlich auf alte Bekannte. „Mit den beiden habe ich bereits beim DFB zusammengespielt. Gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten“, blickte Stuttgarts neue Nummer 33 voraus.