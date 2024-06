EM 2024: Schweiz startet mit Sieg gegen Ungarn in deutsche EM-Gruppe

Die Eidgenossen feiern einen gelungenen EM-Start. In der ersten Halbzeit sind sie gegen Ungarn klar tonangebend. Nach der Pause wird es noch mal spannend.

Die Schweiz ist mit einem verdienten Sieg in die deutsche Vorrundengruppe bei der Fußball-Europameisterschaft gestartet.

Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin setzte sich am Samstag in Köln mit 3:1 (2:0) gegen Ungarn durch und übernahm damit den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte im Eröffnungsspiel am Freitag mit 5:1 gegen Schottland gewonnen.

Der frühere Nürnberger Kwadwo Duah (12. Minute), Michel Aebischer (45.) und Breel Embolo (90.+3) erzielten die Tore für die Eidgenossen, Barnabás Varga (66.) verkürzte nach der Pause zwischenzeitlich für die Ungarn. Auf den Tribünen beim zweiten Spiel des Turniers blieben etliche Sitze frei.

Die Ungarn sind am Mittwoch (18.00 Uhr) in Stuttgart zweiter deutscher Vorrundengegner. Gegen die Schweiz spielt die DFB-Auswahl am darauffolgenden Sonntag (21.00 Uhr) in Frankfurt.

Die Statistik zum Spiel

Ungarn: Gulacsi - Lang (46. Bolla), Orban, Szalai (79. Marton Dardai) - Fiola, A. Nagy (67. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (79. Ádám) - Sallai, Szoboszlai - Varga

Schweiz: Y. Sommer - Schär, Akanji, Ricardo Rodriguez - Widmer (68. Stergiou), Freuler (86. Sierro), Xhaka, Ndoye (86. Rieder) - Aebischer, Vargas (74. Embolo) - Duah (68. Amdouni)

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Tore: 0:1 Duah (12.), 0:2 Aebischer (45.), 1:2 Varga (66.), 1:3 Embolo (90.+3)

Gelbe Karten: Szalai (1), Fiola (1) / Widmer (1), Freuler (1)

Zuschauer: 47000