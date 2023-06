Borussia Dortmund: BVB holt Gladbachs Bensebaini, Gerüchte um Gündogan-Rückkehr

Borussia Dortmund hat seinen ersten externen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Der BVB verpflichtet Gladbach-Profi Ramy Bensebaini.

Nun ist es perfekt. Der BVB hat sich mit Linksverteidiger Ramy Bensebaini (28) vom Ligarivalen Borussia Mönchengladbach verstärkt. Das gab Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montag bekannt. Der algerische Nationalspieler wechselt ablösefrei vom Niederrhein zu den Westfalen und erhält einen Vierjahresvertrag.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl setzt auf die Erfahrung des ersten Sommer-Zugangs. "Ramy ist ein Spieler im besten Alter, er hat in der Bundesliga, der französischen Ligue 1, der Champions League und der Europa League viel nationale und internationale Erfahrung sammeln können und ist obendrein fester Bestanteil der Auswahl seines Heimatlandes." Bensebaini verfüge "über eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel", ergänzte Kehl in der Vereinsmitteilung.

Im Sommer 2019 wechselte der Algerier für acht Millionen Euro von Stade Rennes zu den Gladbachern. Für die Fohlen bestritt Bensebaini 95 Bundesliga-Spiele. Dabei gelangen ihm 19 Tore - eine gute Quote für einen Linksverteidiger.

Beim BVB, der die deutsche Meisterschaft in der abgelaufenen Saison am letzten Spieltag aus der Hand gab, wolle er nur den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. „Ich weiß, wozu der BVB in der Lage ist und bin mir sicher, dass wir als Mannschaft auf der vergangenen Rückrunde aufbauen werden."

BVB: Rückkehr von City-Star Ilkay Gündogan?

Abgeschlossen sind die Transferaktivitäten des BVB damit noch längst nicht. Aufgrund des bevorstehenden Wechsels von Jude Bellingham zu Real Madrid besteht bei den Dortmundern Handlungsbedarf im zentralen Mittelfeld. Für das Mittelfeld sind Edson Álvarez (25) von Ajax und Enzo Le Fée (23) vom FC Lorient heiße Kandidaten. Eine Rückkehr von Ilkay Gündogan, die am Montagabend von der "Bild" thematisiert wurde, gilt aus finanziellen Gründen als unwahrscheinlich. Stattdessen ist eine Vertragsverlängerung bei Manchester City denkbar.