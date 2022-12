Schalke: Diese Beispiele machen Mut für den Klassenerhalt

Schafft Schalke 04 den Klassenerhalt in der Bundesliga? Das kann niemand seriös beantworten. Doch es gibt einige Beispiele, die Mut machen.

Nach den ersten 15 Spieltagen sieht es nicht besonders gut aus für den FC Schalke 04. Als Tabellenletzter mit neun Punkten und fünf Zählern Rückstand auf den Relegations- und ersten Nichtabstiegsplatz sind die Königsblauen in die Winterpause gegangen - eine bedrohliche Ausgangslage.

Ähnliche Zahlen bedeuteten in den vergangenen Jahren oft den Abstieg - aber nicht immer. Wir haben uns positive Beispiele seit der Einführung der Relegation 2008 angeschaut.

Zuletzt ereignete sich eine ähnliche Aufholjagd, wie Schalke sie bräuchte, in der Saison 2020/21. In Gelsenkirchen wird sich wohl niemand gerne an diese Spielzeit zurückerinnern. Am Ende stand schließlich der bittere Abstieg von S04 - und dabei war die Ausgangslage mit vier Punkten Rückstand nach 15 Spieltagen sogar noch leicht besser als zurzeit.

In jener Spielzeit machte Mainz 05 den Schalkern vor, wie es gehen kann: Der FSV stand nach 15 Partien noch schlechter da als die Knappen, hatte als Tabellenschlusslicht fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und sieben auf Rang 15.

Doch nach einem Trainerwechsel zu Bo Svensson drehten die Mainzer auf: Ab dem 16. Spieltag sammelten sie 33 Punkte und beendeten die Saison ohne Abstiegssorgen auf dem zwölften Platz.

Vor zehn Jahren gelang es dem FC Augsburg ebenfalls, einen Sechs-Punkte-Rückstand wettzumachen. Nach nur einem Sieg aus 15 Spielen sahen viele den FCA bereits in Richtung Liga zwei taumeln.

Zudem glückte seit der Einführung der Relegation drei weiteren Teams trotz Platz 18 nach 15 Spieltagen der Klassenerhalt - allerdings bei einem geringengen Rückstand auf das rettende Ufer als Schalke zurzeit: TSG Hoffenheim (2015/16 - 4 Punkte Rückstand - direkter Klassenerhalt), VfB Stuttgart (2014/15 - 1 Punkt - direkter Klassenerhalt), FC Augsburg (2011/12 - 4 Punkte - direkter Klassenerhalt).

Statt auf einen Trainerwechsel zu setzen, hielten die Fuggerstädter trotz der Misere an Markus Weinzierl fest - und wurden dafür belohnt. Augsburg steigerte sich deutlich, profitierte von schwacher Konkurrenz und landete zwölf Punkte über dem Strich.

Dramatischer entzog sich Borussia Mönchengladbach in der Saison 2010/11 dem Absturz ins Unterhaus. Die Fohlen mussten nach 15 Spieltagen ein Handicap von sechs Zählern aufholen. Dank einer Serie rettete sich Gladbach erst am vorletzten Spieltag auf den 16. Platz. In der Relegation zitterte sich BMG gegen den VfL Bochum zum Klassenerhalt. Ein nervenkitzelndes Szenario, das auch dem FC Schalke 04 in dieser Saison drohen könnte.