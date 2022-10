VfL Bochum: Testspiele, Trainingslager - das ist der Plan für die Winterpause

Die WM-Pause naht. Beim Bundesligisten VfL Bochum steht der grobe Winterfahrplan bereits.

Der VfL Bochum hat am Mittwoch über seinen groben Fahrplan in der Winterpause informiert. Im Profifußball ruht der Ball ab Mitte November für gut zwei Monaten. Hintergrund ist die Weltmeisterschaft in Katar.

Für den VfL endet das Pflichtspieljahr mit einem Gastspiel beim FC Augsburg am 12. November. Drei Tage später steht noch eine Trainingseinheit an, dann geht es bis zum 27. November in den Urlaub.

Zwischen dem 28. November und 22. Dezember bittet Trainer Thomas Letsch sein Team wieder zum Training. In diesen Zeitraum fällt auch das Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (10. Dezember, 13 Uhr).





Am 2. Januar steigt die erste Einheit des kommenden Jahres, ehe es am 7. Januar ins Trainingslager geht. Der VfL fliegt für eine Woche ins spanische Jerez de la Frontera. Dort sind zwei Testspiele geplant, über Gegner und Termine ist noch nichts bekannt.

Das erste Pflichtspiel in 2023 bestreiten die Bochumer am 21. Januar zuhause gegen Hertha BSC.