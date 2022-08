Schalke-Trainer begeistert: "Wir hatten so eine geile Stimmung"

Der FC Schalke 04 holte einen Last-Minute-Punkt gegen Borussia Mönchengladbach. S04-Trainer Frank Kramer war nach dem 2:2-Remis begeistert.

Es war alles für die Bundesliga-Heimspiel-Rückkehr des FC Schalke 04 angerichtet: eine volle Arena und mit Borussia Mönchengladbach ein attraktiver Gegner. Und am Ende lagen sich die Königsblauen auch in den Armen. Durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter von Marius Bülter konnte Schalke den Gladbachern ein 2:2-Remis abtrotzen.





Auch der Trainer, Frank Kramer, war nach dem Punktgewinn zufrieden. Gegenüber "Sky" sagte der Schalke-Coach: "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Es war klar, dass Gladbach mehr Ballbesitz hat. Sie suchen die spielerische Lösung und bleiben ruhig. Wir hatten viele Abschlüsse und waren zwingender zum Tor. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir was zu verlieren haben und sind zu passiv geworden. Dann wurde der Druck größer und leider mussten wir die Gegentore hinnehmen."

In jedem Spiel wollen wir das auf den Platz bringen. Das ist unsere Pflicht: Unser Herz auf den Platz zu schmeißen. Frank Kramer

Doch die Mannschaft kam zurück und kämpfte bis zum Umfallen. Dafür lobte auch Kramer seine Schützlinge. "Wir werden in der Bundesliga immer wieder Rückschläge haben. Wir müssen dann aufstehen und dagegen gehen. Das hat die Mannschaft gemacht und ist belohnt worden. In jedem Spiel wollen wir das auf den Platz bringen. Das ist unsere Pflicht: Unser Herz auf den Platz zu schmeißen", betonte er.

Nach dem 2:2-Ausgleich reagierte der 50-Jährige hoch emotional. Seinen Gefühlsausbruch erklärte er mit der Atmosphäre in der Arena. Kramer: "Das muss dann raus. Wir hatten so eine geile Stimmung und wir haben eine solche kämpferische Leistung gezeigt. Irgendwie musste es raus, ich musste es wegrennen."