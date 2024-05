Simon Terodde beendet im Sommer seine Karriere. Die Anteilnahme ist groß. Ausgewählte Reaktionen auf die Entscheidung des Schalke-Stürmers.

16 Jahre dauerte die Profikarriere von Simon Terodde, die letzten drei davon verbrachte er bei Schalke 04. Im Sommer ist dann Schluss, am Donnerstag teilte der 36-Jährige mit, dass er seine Laufbahn nach dieser Spielzeit beendet. Beim Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) wird der Stürmer in der Arena verabschiedet.

"Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich. Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen, ich habe es geliebt vor ausverkauften Haus zu spielen. Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen, die ich unglaublich vermissen werde", schrieb Terodde bei Instagram.

Die Anteilnahme ist groß. So reagieren aktuelle und frühere Teamkollegen und weitere Wegbegleitung auf die Ankündigung des Zweitliga-Rekordtorschützen.

Marius Müller: "LEGENDE ??"

Anthony Modeste: "Du Legende alles Gute für deine Zukunft"

Patrick Helmes: "Hut ab Torjäger ❤️ Du bist ein Typ mit so vielen positiven Werten! Deine Nachbarschaft freut sich auf Dich"

Keke Topp: "LeGEnde"

Salih Özcan: "Alles gute für deine Zukunft Torrode ??"

Assan Ouedraogo: "War mir eine Ehre"

Nils Petersen: "Legende! Glückwunsch zu dieser brutalen Karriere ?? Endgegner im Strafraum ?"

Kenan Karaman: "Capitano ❤️"

Peter Neururer: "Alles Gute für Dich und Deine Familie!!!! Es war ein Erlebnis, Dich zweimal begleiten zu dürfen!!! Großartiger Sportler- großartiger Mensch!!!!!"

Felix Kroos: "Hut ab! ? ?"

Tomas Kalas: "Was für eine Karriere ? du solltest stolz sein auf das, was du erreicht hast ?"

Schalke: "DANKE FÜR ALLES, SIMON!"

Sven Ulreich: "Alles Gute für deine Zukunft du Legende ??"

Daniel Heuer-Fernandes: "Flanke… TERODDE … Tor !!! ? alles Gute Maschine !"

Ron-Robert Zieler: "Wir werden dich auf dem Platz vermissen!! Unglaublich tolle Karriere?"

Rodrigo Zalazar: "Ein Vorbild drinnen und draußen, danke für alles, Kapitän"

Jannes Horn: "Legende ?❤️ nur das Beste dir und deiner Family ??"