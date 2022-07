Schalke: Parkstadion-Flutlichtmast vor dem Aus? So reagieren die Ultras

Die Ultras Gelsenkirchen sammeln Spenden für den Erhalt des letzten Flutlichtmasten des Parkstadions. Nun explodieren die Kosten. Steht das Projekt vor dem Aus?

Im Februar stellten die Ultras Gelsenkirchen ein gewaltiges Projekt vor. In Abstimmung mit dem FC Schalke 04 wollten sie den letzten verbliebenen Flutlichtmast des Parkstadions wieder zum Leuchten bringen. Steht das Projekt jetzt vor dem Aus?

Ehrgeizig war das Vorhaben von vornherein. 150.000 Euro mussten die Fans von S04 zusammenbringen, um den Flutlichtmast zu restaurieren und tatsächlich wieder erstrahlen zu lassen. Doch nun sind die Kosten explodiert. „Vor dem finalen 'Go' zum Start des Projektes betrugen die kalkulierten Kosten zur Umsetzung etwa 150.000 Euro“, schrieben die Ultras nun in einer Mitteilung auf ihrer Homepage. „In mehreren Vorgesprächen mit den zuständigen Personen rund um unseren Verein wurde die Umsetzung geprüft und von unserer Seite der Verkauf des Parkstadionschals auf den Weg gebracht.“ Für 15 Euro können S04-Fans seitdem einen Oldschool-Parkstadion-Schal erwerben und das Projekt so oder durch Spenden unterstützen.

Schalke: Preisexplosionen gefährden Flutlichtmast-Projekt

Doch obwohl die Unterstützung und Resonanz der Schalker Vereinsfamilie seit dem Beginn des Vorhabens „überwältigend“ ausgefallen sei, stehe man nun vor einem riesigen Problem. Denn die Preise für die einzelnen Gewerke sind seitdem explodiert. „Bedingt durch die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und insbesondere den damit verbundenen enorm gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Arbeitsmaterialien sowie Energiepreise, traf uns in den vergangenen Tagen sprichwörtlich der Schlag, als uns die neue finale Kostenkalkulation erreichte“, schrieben die „UGE“. „So belaufen sich die Kosten durch die beschriebenen Entwicklungen nicht mehr auf 150.000 Euro sondern nun auf knapp 240.000 Euro. Eine nicht für möglich gehaltene Preissteigerung und gleichzeitig eine unfassbare Summe, welche uns für einen kurzen Moment in Schockstarre versetzte.“

Seit dem Umzug in die Arena im Jahr 2001 ist der Mast nicht mehr in Betrieb, drei von vier Strahlern wurden bereits zurückgebaut. Droht dem letzten nun selbiges Schicksal? „Nach kurzem Durchatmen stand jedoch schnell für uns fest, dass Aufgeben für uns keine Option ist. Trotz dieses Rückschlags und der schwierigen Umstände sind wir fest entschlossen dieses Projekt gemeinsam mit euch weiterhin umzusetzen“, meinen die Ultras. „Auch wenn dies einen enormen Kraftakt voraussetzt, welcher ohne den bedingungslosen Zusammenhalt aller Schalker nicht zu stemmen ist. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die Restauration des letzten Flutlichtmastes gemeinsam schaffen. Zu wichtig ist das letzte verbliebene Symbol unserer historischen zweiten Heimspielstätte, in der wir einst den UEFA-Cup gewannen.“

Deswegen wird es zur Saisoneröffnung von S04 am kommenden Sonntag am Stand der „UGE“ nochmal eine „hohe Auflage neuer Parkstadionschals“ und die Möglichkeit zur Spende geben. Damit der letzte Mast des Parkstadions irgendwann wieder das Berger Feld bescheinen kann und als Landmarke auch im Dunkeln von weitem erkennbar ist.