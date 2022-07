Schalke hat neuen Trikotsponsor gefunden

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trikotsponsor gefunden. Es ist ein Preisvergleichs-Portal für Neuwagen.

Auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor ist der FC Schalke 04 fündig geworden. Der Schriftzug von "MeinAuto.de" wird nach Informationen von Funke Sport die Trikotbrust der Königsblauen nach der Rückkehr in die Bundesliga zieren. Zuerst berichtete Bild. Der Deal hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein 2007 gegründetes Preisvergleichs-Portal für Neuwagen. Es unterhält nach eigenen Angaben 190 Mitarbeiter an sechs Standorten. Die GmbH mit Hauptsitz in Köln tritt die Nachfolge von Vivawest an. Der Immobilienkonzern sprang als Trikotsponsor in die Bresche, als sich die Knappen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar von ihrem langjährigen Partner Gazprom trennten. Dass Vivawest nicht langfristig auf der Trikotbrust stehen würde, war so vereinbart worden. Das Unternehmen wird Schalke auf einer anderen Ebene weiter unterstützen.

Durch den Vertrag mit "MeinAuto.de" generiert der Revierklub Einnahmen, die über der von Vivawest gezahlten Summe liegen. Es fließt aber weitaus weniger Geld als Gazprom gezahlt hätte. Um die Verluste in Teilen aufzufangen, setzt der Verein auf mehrere Sponsoren. Die Hotelvermittlung "HRS" wurde bereits als Partner für die Trainingskleidung vorgestellt. Zudem suchen die Schalker nach einem Partner für die Knappenschmiede.