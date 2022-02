Amtlich: Schalke macht Schluss mit Gazprom

Aufgrund der Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat Schalke 04 eine Entscheidung in Bezug auf seinen Hauptsponsor getroffen.

Jetzt ist es amtlich. Schalke 04 macht Schluss mit Gazprom. Das vermeldete der Verein am Montag. In der Mitteilung heißt es: "Der Vorstand des FC Schalke 04 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Partnerschaft zwischen dem S04 und GAZPROM vorzeitig zu beenden. Vorstand und Aufsichtsrat befinden sich dazu mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors in Gesprächen."

Bedeutet: Man arbeitet an einer Lösung, aufgelöst ist der Vertrag aber noch nicht, der eigentlich bis 2025 datiert war. Eine mutige und konsequente Entscheidung der Königsblauen, die in der 2. Bundesliga rund neun Millionen Euro vom Hauptsponsor bekommen.





Schalke betonte, dass die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins von dieser Entscheidung unberührt bleibt. Die Vereinsführung ist zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können.

Angebote wird es geben, mit der Entscheidung gegen Gazprom wird der Klub viele Sympathien erhalten. Auch der BVB hatte sich am Wochenende in Form von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gemeldet und Hilfe für den Fall angeboten, dass sich Schalke von Gazprom löst: "Erstmal bin ich sehr froh, dass die Schalker da Haltung gezeigt haben. Und wenn es dazu dann auch der Solidarität der anderen Klubs in Deutschland bedarf, um sie aus dieser Situation einigermaßen gut herauszuführen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen können.“