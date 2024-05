Fußball-Bundesligist VfL Bochum könnte am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern. Weitere Entscheidungen könnten folgen.

Zugegeben, viel Spannung versprechen die beiden verbleibenden Spieltage der Bundesliga nicht mehr. Zumindest nicht oben: Der Meister, Bayer 04 Leverkusen, steht bereits seit Wochen fest. Mit dem FC Bayern München, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund sind sogar die weiteren vier Teilnehmer der Champions League in Stein gemeisselt. Außerdem ist Darmstadt 98 bereits abgestiegen.

Gesucht wird also noch ein Absteiger, ein Teilnehmer an der Relegation sowie die Plätze sechs bis acht, bei denen es komplizierter wird.

Platz sechs berechtigt derzeit zur Teilnahme an der Europa League, Platz sieben zur Conference League. Sollte der BVB allerdings Fünfter bleiben und die Champions League gewinnen, kommt auch der Sechste in die Champions League, der Siebte in die Europa League und der Achte in die Conference League.

Gewinnt Bayer Leverkusen den DFB-Pokal kommt entweder ein Europa-League-Platz dazu oder der Conference-League-Platz wird gestrichen – es gibt maximal acht deutsche Startplätze in Europa. Hier gibt es einen Überblick der Szenarien.

Während es aufgrund der ausstehenden Finalspiele im Pokal und in der Königsklasse also noch Unklarheiten bezüglich der Bedeutung der jeweiligen Platzierungen gibt, könnte am Wochenende zumindest feststehen, wer diese Ränge belegen wird. Darüber hinaus kann der VfL Bochum den Klassenerhalt klar machen.

Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen:

Eintracht Frankfurt hätte Platz sechs sicher, wenn...

...Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach gewinnt

...Frankfurt remis spielt UND der SC Freiburg UND die TSG Hoffenheim nicht gewinnen

...Frankfurt verliert UND Freiburg UND Hoffenheim UND Augsburg nicht gewinnen

Der 1. FC Köln ist abgestiegen, wenn...

...er gegen Union Berlin nicht gewinnt

VfL Bochum 1848 hat den Klassenerhalt sicher, wenn...

...er gegen Bayer Leverkusen gewinnt

...er remis spielt UND Union verliert ODER Mainz nicht gewinnt.

...Mainz gegen den BVB verliert

Borussia Mönchengladbach hat den Klassenerhalt sicher, wenn…

...sie gegen Frankfurt gewinnt

...sie remis spielt UND Union verliert ODER Mainz nicht gewinnt.

...Mainz gegen den BVB verliert

1. FC Union Berlin hat den Klassenerhalt sicher, wenn...

...er gegen Köln gewinnt UND Mainz gegen den BVB verliert.