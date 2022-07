VfL Bochum: Defensivallrounder wird fest aus Hoffenheim verpflichtet

Der VfL Bochum hat seine zuletzt aus Hoffenheim ausgeliehene Allzweckwaffe fest verpflichten können.

Der VfL Bochum hat seinen nächsten Transfer getätigt und Konstantinos Stafylidis fest verpflichtet. Im letzten Jahr wurde er von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Er überzeugte dabei in seinen 26 Einsätzen, sowohl als Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld.

Nach einigen Transfererlösen hatte der VfL nun die Mittel, um den Spieler fest zu verpflichten. Damit wurde der Wunsch des Vereins und der des Spielers erfüllt. Die Bochumer bestätigten den Transfer am Mittwoch.

Zunächst erhält der griechische Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Über die Ablöse- und Vertragsmodalitäten machen beide Vereine keine Angaben.

VfL Bochum Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton)

„Mit Konstantinos Stafylidis haben wir eine Wunschlösung verpflichten können“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. „Von seiner Flexibilität konnten sich alle überzeugen, er kann auf den Außenbahnen ebenso wie im Zentrum eingesetzt werden. Stafy fühlt sich beim VfL wohl, er wird uns mit seiner Erfahrung, seinem positiven Spirit und seiner Mentalität dabei helfen, erneut das Klassenziel zu erreichen.“

Was in Bochum nach dem Aufstieg und dem ersten Klassenerhalt als drittes Wunder bezeichnet wird, an dem alle arbeiten wollen. Jetzt auch Stafylidis, der erklärt: "Ich freue mich, wieder hier zu sein, die Nummer 16 ist zurück. Das vergangene Jahr war eines der außergewöhnlichsten in meiner Karriere. Der VfL ist ein toller Verein, die Fans sind fantastisch, die Stimmung im Vonovia Ruhrstadion phänomenal. Gemeinsam werden wir alles daransetzen, auch in dieser Saison wieder für viele emotionale Momente zu sorgen, um am Ende die Klasse zu halten.“