VfL Bochum: Reis spürt keine Nervosität, der Kader ist fast wieder komplett

Am Samstag spielt der VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim. So sieht es vor der Partie bei den Bochumern aus.

Am Samstag will der VfL Bochum in Hoffenheim den nächsten Schritt zum Klassenerhalt gehen. VfL-Trainer Thomas Reis gab vor der Partie Auskunft darüber, wie es bei seiner Mannschaft aussieht.

Reis über...

... die Art und Weise, wie man Hoffenheim beikommen kann: "Wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie die Gegner gegen Hoffenheim agiert haben."

... die Rückkehr zahlreicher Spieler: "Vor der Pause litten wir leider etwas unter Corona. Die meisten Spieler sind jetzt wieder da, jetzt können wir hoffentlich den Rest der Saison mit einem guten Personal angehen, das wäre sehr, sehr wichtig."

... Mutmacher vor Hoffenheim: "Mut macht mir die ganze Saison, wenn ich unsere Entwicklung betrachte. Wir müssen wieder an die 100 Prozent kommen, um Punkte zu sammeln."

... Nervosität, weil der Abstand nach unten geringer geworden ist: Nervosität wird immer von Außen reingebracht. Ich bin völlig entspannt, wir haben ein großes Punktepolster. Es war ja klar, dass auch unten mal jemand gewinnt. Es ist ein enges Feld, wir haben es in der eigenen Hand, wir haben sechs Punkte Vorsprung. Solange das so ist, ist es schöner. Wir sind wach und sehen das positiv, wir schauen lieber etwas nach vorne als immer nur nach unten.

... das Personal vor Hoffenheim: Simon Zoller fehlt noch, wir sind froh, dass Maxim Leitsch zurück ist. Auch Danilo Soares und Cristian Gamboa sind zurück, machen alle einen guten Eindruck. Bei Gerrit Holtmann ist das Fragzeichen weg, er konnte heute am gesamten Training teilnehmen. Auch Takuma Asano macht einen frischen Eindruck nach seiner Länderspielreise. Christopher Antwi-Adjei kehrt erst heute von der Nationalmannschaft zurück. gp / cb