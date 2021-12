Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund stand Maxim Leitsch erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf des VfL Bochum - und überzeugte. Der Konkurrenzkampf ist groß.

Thomas Reis stehen schwere Wochen bevor. Nicht etwa, weil der VfL Bochum tief im Abstiegskampf steckt, sondern weil der Trainer immer wieder schwere Personalentscheidungen treffen muss. Das betonte er in der Vergangenheit bereits immer wieder. Im Vorfeld des 1:1-Remis gegen Borussia Dortmund war er in der Innenverteidigung zum Handeln gezwungen. Dort hatten sich Erhan Masovic und Vasileios Lampropoulos zuletzt mit starken Leistungen festgespielt. Seit dem achten Spieltag hatten sie dreimal die Null gehalten.

Dennoch setzte er im Duell mit dem BVB auf das Duo Erhan Masovic/Maxim Leitsch. Warum? "Die Überlegung war, gerade gegen Erling Haaland, Tempo mit hineinzubringen. Das hat, wie ich finde, sehr gut funktioniert", erläuterte Reis.

Leitsch-Comeback gelingt

In der Tat hatten Masovic und Leitsch den bulligen Norweger über weite Strecken gut im Griff. Haaland hatte, für seine Verhältnisse, wenige zwingende Aktionen. Wenn er dann doch mal gefährlich wurde, fehlte ihm entweder das Glück im Abschluss oder er scheiterte an Manuel Riemann.





Für den etatmäßigen Abwehrchef Leitsch war es der erste Startelfeinsatz seit der 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg am ersten Spieltag. "Er war lange raus und wir haben am Dienstag das nächste, schwere Spiel. Wie ich das angehe, überlege ich mir ab Sonntag. Es spricht allerdings nichts dagegen, dass er es nochmal schafft", sagte Reis.

Er sei froh, dass er solche Entscheidungen überhaupt treffen könne. Denn schließlich steht mit Lampropoulos ein Ersatzmann in den Startlöchern, der genau wie Masovic, im Vergleich zur Vorsaison eine starke Entwicklung genommen hat.

Etwas hintendran ist aktuell weiter Armel Bella-Kotchap. Das große Talent kam an seinem 20. Geburtstag für die Schlussminuten auf's Feld und half, den Punkt über die Zeit zu retten. Er wisse, wie er sich verbessern könne, sagte Reis zuletzt. Bella-Kotchap unterlaufen immer wieder Patzer, die dem VfL Bochum in der Bundesliga teuer zu stehen kommen können. Dennoch ist er natürlich hoch veranlagt und macht Reis die Entscheidung, wen er am kommenden Spieltag denn nun aufstellen soll, sicherlich nicht einfacher.