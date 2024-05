Nach der Eingruppierung der U21 des VfL Bochum startet die Oberliga Westfalen doch nicht früher. Der Fall wird vor dem Verbandssportgericht verhandelt.

Dass der VfL Bochum mit seiner neuen U21-Mannschaft gleich in die Oberliga Westfalen eingruppiert wurde, sorgte in der Liga für erhitzte Gemüter. In einer Videokonferenz am vergangenen Freitag mit den Vereinsverantwortlichen versuchten Vertreter des Fußball-Ausschusses des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW) die Wogen zu glätten.

Das Resultat der Sitzung: eine Rolle rückwärts vom Verband, was den Termin für den Saisonstart betrifft. Nach der Bochum-Eingliederung wurde der Auftakt um zwei Wochen auf den 28. Juli vorgezogen. Diese Entscheidung wurde auf Druck der Vereine nun wieder gekippt. Die Spielzeit beginnt jetzt doch - wie ursprünglich geplant - am 11. August.

Um Raum für die zusätzlichen Spieltage zu schaffen, wurden zwei neue Termine geschaffen: am Samstag vor Totensonntag (23. November) und am 15. Dezember. Damit beginnt die Winterpause eine Woche später. Ebenso wurde der Rückrundenstart nach hinten verlegt. Stattdessen wird am Karnevalssonntag (2. März) gespielt.

Ob die wieder ins Leben gerufene zweite Mannschaft des VfL aber tatsächlich in der Oberliga Westfalen an den Start gehen wird, hängt noch in der Schwebe. Nach einem Antrag des TuS Ennepetal muss das Verbandssportgericht über den Fall entscheiden.

Zudem räumte der Verband eigenen Angaben zufolge "Fehler in der Kommunikation" ein. Für Unmut unter den Oberligisten sorgte vor allem eine Aussage von FLVW-Präsident Manfred Schnieders. Er hatte mit Blick auf die Zunahme der Bochumer gesagt, dass "den Vereinen aus der Oberliga kein Nachteil entsteht". Schließlich soll es kommende Saison keinen zusätzlichen Absteiger geben - in der folgenden Spielzeit aber wohl schon.

Zudem ärgerten sich Vereinsvertreter darüber, dass der Verband die Klubs im Vorfeld nicht informiert habe. Bei der Aussprache in der Videokonferenz konnten die Vereine mit der erneuten Anpassung des Rahmenkalenders nun einen Erfolg erringen.