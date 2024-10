Leider blieb es rund um das Niederrheinpokal-Spiel des VfB Hilden gegen Rot-Weiss Essen nicht friedlich. Das ist die erste Bilanz der Polizei.

Sportlich hat der Oberligist VfB Hilden sich lange gewehrt im Achtelfinale gegen Rot-Weiss Essen. Am Ende hieß es 0:2 - der Favorit zog in das Viertelfinale im Niederrheinpokal ein.

Leider wurde das schnell zur Nebensache, denn es gab eine dritte Halbzeit, die niemand gebraucht hätte. Dabei hatte der VfB Hilden im Vorfeld alles getan, um die Sicherheit zu gewährleisten, wie Maximilian Kulesza, Vorsitzender des VfB Hilden, der "RP" erklärte.

So sei der Sicherheitsdienst aufgestockt worden, der VfB und RWE haben Geld in die Hand nehmen müssen diesbezüglich. Trotzdem krachte es, Kulesza betonte gegenüber der "RP", es habe in der Vergangenheit Spiele mit geringerer Brisanz gegeben, die von einem größeren Polizeiaufgebot begleitet worden seien. Im Nachgang an das Pokalspiel werde man die Situation gemeinsam mit den Behörden besprechen müssen.

Was war genau passiert? Laut der Polizei gab es nach dem Spiel Schlägereien zwischen Fans von Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

In einer Polizeimeldung heißt es: "Nachdem die Partie zwischen dem VfB Hilden und dem Gastverein Rot-Weiss Essen an der Bezirkssportanlage "Am Bandsbusch" gegen 16:30 Uhr abgepfiffen wurde, stellte die Polizei Auseinandersetzungen im Bereich der Fanblocks fest. Wie sich herausstellte, hatten sich Fans des Vereins Fortuna Düsseldorf unter das Publikum in dem Stadion gemischt. Nach gegenseitigen Provokationen hatten mehrere Fans einen Bauzaun umgestürzt, schlugen aufeinander ein und warfen Gegenstände."





Nach einigen Minuten konnte die Situation aufgelöst werden, trotzdem gibt es drei leicht verletzte Personen zu beklagen, darunter zwei Polizisten.

In der Meldung heißt es: "Es wurden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Landfriedensbruch."

Aktuell wertet die Polizei Videomaterial aus, zudem bittet sie Zeugen, sich bei der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 zu melden.