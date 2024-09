Rot-Weiss Essen möchte sich verändern, daher wird RWE Ende Oktober aus dem Fanshop am Limbecker Platz aussteigen.

Im Oktober 2014 wurde ein gemeinsamer Fanshop von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen am Limbecker Platz in Essen eröffnet. Auf 125 Quadratmetern wurden seit diesem Zeitpunkt Fanartikel beider Ruhrgebiet-Klubs verkauft. Zur Eröffnung bildeten sich lange Schlangen - auch die beiden Maskottchen Ente Willi und Biene Emma schauten vorbei.

Nahezu das komplette Sortiment der beiden Fußballvereine konnte man hier erwerben - auch wenn zum Start deutlich mehr Fanartikel des BVB angeboten wurden. Auch eine Ticketvorverkaufsstelle für die Pflichtspiele von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen wurde errichtet.

Vier Wochen nach der Eröffnung gab es damals das erste Fazit von RWE: "Das erste Resümee vier Wochen nach Eröffnung fällt positiv aus. Sowohl die zahlreichen Fanartikel als auch der Ticketvorverkauf werden am Fanshop im Limbecker Platz gut angenommen. Großer Beliebtheit erfreuen sich besonders Artikel wie Trikots und Tassen, sowie zur Vorweihnachtszeit der diesjährige RWE-Weihnachtskalender."

Nun - zehn Jahre später - endet die Kooperation des BVB mit den Essenern. Die Dortmunder vermeldeten auf ihrer Homepage am 30. September, dass in Zukunft am Limbecker Platz keine Fanartikel von RWE mehr angeboten werden.

Demnach habe sich der Drittligist aus Essen entschieden, den seit 2014 gemeinsam betriebenen Fanshop zum 31. Oktober 2024 zu verlassen.

In der Meldung heißt es: "Neben der gesamten Produktpalette von Borussia Dortmund wurden hier auch eine Auswahl von RWE-Fanartikeln angeboten. Mit der Eröffnung des Fanshops hatte der BVB Rot-Weiss Essen in der Regionalligazeit unterstützt und hätte die Zusammenarbeit gerne weiter fortgesetzt."

Allerdings hätten sich die Anforderungen für RWE an das Merchandising nach dem Aufstieg in die 3. Liga verändert, daher habe man sich entschieden, das gemeinsame Projekt zu verlassen. Im Zuge der Trennung werden im Fanshop am Limbecker Platz auch keine Eintrittskarten im Vorverkauf mehr erhältlich sein.