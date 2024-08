Der SC Preußen Münster reist zum Hamburger SV - ein echtes Highlight für den Aufsteiger. Das lassen sich tausende Fans nicht entgehen.

5696 Karten für den Gästeblock des SC Preußen Münster in Hamburg sind vergriffen - damit ist das Spiel auch von Gästeseite ausverkauft. Sicherlich keine Überraschung, ist die Partie am Samstag, 31. August, 13 Uhr, doch ein echtes Highlight für die Preußen-Fans, die vor zwei Jahren noch Regionalliga-Fußball sahen.

Gut möglich, dass noch mehr Münsteraner vor Ort sein werden und sich mit Tickets im Heimbereich eingedeckt haben. Sollten sie sich an das Motto der Fanszene halten, würden sie auf jeden Fall erkannt. "Alle in grün", so lautet der Aufruf, der in Münster kursiert. Auch der offizielle Account der Preußen teilte den Aufruf bei Instagram.

Für die Preußen geht es in Summe um nicht weniger als um das Überleben in der 2. Liga. "Der HSV ist auch ein großes Kaliber in der 2. Liga. Wir müssen aktiver nach vorne werden, noch konsequenter verteidigen. Wenn wir es schaffen, so wie die ersten Spiele aufzutreten, wird sich das irgendwann in Ergebnisse ummünzen", sagte Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz.

Bisher steht trotz drei guter Leistungen in der Liga erst ein Punkt zu Buche. Wie man gegen den HSV bestehen kann, hat im Vorjahr ausgerechnet der große Rivale VfL Osnabrück gezeigt. Die Niedersachsen haben beide Ligaspiele gegen Hamburg gewonnen, sind letztlich aber doch abgestiegen.

Ein Schicksal, das die Preußen nicht ereilen soll. Dafür kündigte er Änderungen an. "Wir haben im Pokal bewusst rotiert. In Hamburg wird die Mannschaft nochmal anders aussehen, wir brauchen frische Kräfte." Das Experiment ging aber nach hinten los. Gegen einen klar überlegenen Stuttgart gab es eine 0:5-Packung, wobei die Schwaben auch nicht Münsters Kragenweite sind.

Die Favoritenrolle schob Hildmann auch für Samstag ganz klar in die Hansestadt. "Hamburg ist absolut ein Topfavorit für den Aufstieg. Der Verein, der Kader, die Möglichkeiten. Da steht viel Qualität auf dem Platz." Und gerade dort wollen sich die Preußen endlich für ihre guten Ansätze belohnen.