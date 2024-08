Rot-Weiss Essen spielte im DFB-Pokal gegen RB Leipzig und verlor mit 1:4. Im Vorfeld kam es zu einem großen Fanmarsch.

Zum zweiten Mal unter der Regie von Cheftrainer Christoph Dabrowski bestritt Rot-Weiss Essen an diesem Samstagnachmittag ein Spiel im DFB-Pokal.

Nach der bitteren 3:4-Pleite nach Verlängerung gegen den Hamburger SV im Jahr 2023, folgte am Samstag ein 1:4 (1:2) gegen den Champions-League Teilnehmer RB Leipzig.

Dabrowski zog im Vorfeld schon den Vergleich zwischen "David und Goliath". RWE hielt lange tapfer dagegen, am Ende setzte sich aber die größere individuelle Klasse durch.

Als Einstimmung für den Pokalkracher hatte die Fanszene zu einem Fanmarsch aufgerufen, Treffpunkt war um 12 Uhr beim Sportbad am Thurmfeld. 20 Minuten später marschierten die Anhänger dann in Richtung Stadion. Einige Tausend Anhänger machten mit, die Stimmung war ausgelassen, nach rund 70 Minuten kamen die Fans an der Hafenstraße an.

Wir sind schon um 10.30 Uhr mit dem Zug Richtung Essen gefahren, weil wir zu jedem Heimspiel 100 Kilometer anreisen und auf jeden Fall bei dem Marsch dabei sein wollten. Der Marsch war sehr gut organisiert und hat uns einige lustige Erinnerungen gegeben. RWE-Fan Emmi aus Beckum.

Auch die RWE-Fans Olli und Tochter Emmi waren dabei. Sie reisten extra frühzeitig aus Beckum an, um mitzuwirken. So viel vorweg: Es hatte sich gelohnt. "Wir sind schon um 10.30 Uhr mit dem Zug Richtung Essen gefahren, weil wir zu jedem Heimspiel 100 Kilometer anreisen und auf jeden Fall bei dem Marsch dabei sein wollten. Der Marsch war sehr gut organisiert und hat uns einige lustige Erinnerungen gegeben", sagte Emmi anschließend.

Dieser Fanmarsch war auch eine Art Protestaktion gegen den Gegner. Eine Botschaft eines Traditionsvereins an einen Klub, der als Marketing-Projekt für die Kommerzialisierung des Fußballs steht. Die Meinung von Emmi über RB Leipzig ist klar:





"Ich verbinde Fußball mit Tradition. Vor allem, weil ich Fan von einem Traditionsverein bin, wie schon mein Opa und mein Vater. Für mich ist RB Leipzig das komplette Gegenteil. Traditionslos und kommerziell. Die haben keine Ahnung, wie es ist, mit seinem Verein zu leiden."

RWE-Fan Marcel aus Essen war beim Fanmarsch ebenfalls dabei. Er erklärte sein Mitwirken: "Die Freude auf ein Spiel von Rot-Weiss Essen ist für mich das Größte. Deswegen war die Teilnahme für mich selbstverständlich. Auch wenn RB schönen Fußball spielt, haben sie für mich nichts in der Bundesliga zu suchen. Für mich gilt sowieso 'Ein Leben lang Rot-Weiss Essen'."