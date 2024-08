Im Internet haben Fans des VfL Bochum eine Petition für eine Rückkehr von Leon Goretzka gestartet. Unterstützung gibt es sogar aus Brasilien. So ist der aktuelle Stand.

Unter dem Motto "Leon Goretzka, komm zurück anne Castroper!" hat ein Fan des VfL Bochum eine Online-Petition für eine Rückkehr von Leon Goretzka zum VfL Bochum gestartet.

Spätestens seit der am Ende für den VfL glücklich ausgegangenen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf in der Vorsaison haben die Fans des VfL Bochum Leon Goretzka wieder ins Herz geschlossen. Der Nationalspieler in Diensten des FC Bayern München fieberte im Hinspiel im kultigen Regenbogen-Trikot im Stadion an der Castroper Straße mit seinem Jugendverein.

Nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 im Sommer 2013 sah das noch ganz anders aus. Da wurde der Mittelfeldspieler, der aus der VfL-Jugend stammt, noch beschimpft. Nun wünschen sich einige VfL-Fans sogar die Rückkehr des verlorenen Sohns. "Mit seiner Rückkehr könnte Leon Goretzka eine sportliche und emotionale Lücke schließen. Mehr als das: Leon hätte die Möglichkeit, die Herzen aller Fußballromantiker zu gewinnen, die sich nach Geschichten sehnen, in denen Geld und Ruhm nicht die einzige Rolle spielen. Es wäre eine Rückkehr nach Hause, zu den Menschen und der Stadt, die ihm den Weg zum Profi geebnet haben", schreibt der Petent.

"Leon Goretzka ist nicht nur ein sportlich herausragender Fußballer, sondern hat auch in der Vergangenheit seine tiefe Verbindung zu seinem Heimatverein, dem VfL Bochum, bewiesen. Hier, anne Castroper, begann seine außergewöhnliche Karriere, die ihn bis an die Spitze des deutschen Fußballs geführt hat. Doch manchmal führen die Wege im Leben zurück zu den Wurzeln – zurück dorthin, wo alles begann", hofft der Schreiber.

Bis Mittwochabend (Stand 20:23 Uhr) hatten sich 768 VfL-Anhänger der Aufforderung an den Bayern-Star angeschlossen. Selbst aus Brasilien hatte sich ein Fan gemeldet. "Die aktuelle sportliche Situation beim FC Bayern München ist angespannt. Trotz eines bestehenden Vertrages scheint Leon Goretzka in den Planungen des Rekordmeisters keine Rolle mehr zu spielen. Die Fans des VfL Bochum sehen darin eine einmalige Chance – nicht nur für den Verein, sondern auch für Leon selbst", erklärt der Eingabengeber.

Es gibt nur ein kleines Problem: Selbst, wenn es tatsächlich sein kann, dass Goretzka den FC Bayern in diesem Sommer verlässt, weil er dort nicht mehr gesetzt ist, steht ein Vertrag in München bis zum Sommer 2026 im Weg. Der Vizemeister wird wohl kaum auf eine Ablöse in Nähe des Marktwertes von 20 bis 30 Millionen Euro verzichten.

Zudem müsste Goretzka auf viel Gehalt verzichten. "Natürlich klingt dieser Transfer verrückt. Aber der Fußball lebt von solchen verrückten Ideen, von Leidenschaft, Hingabe und der Liebe zur schönsten Nebensache der Welt. Leon Goretzka könnte mit dieser Entscheidung ein Zeichen setzen: Für den Fußball, für die Region und für den VfL Bochum", hofft der VfL-Anhänger.

Eine Rückkehr wäre in der Tat für den VfL Bochum zu schön, um wahr zu sein. Und dabei wird es wohl auch erstmal bleiben.