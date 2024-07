Der VfL Bochum bereitet sich in Gais auf die neue Bundesliga-Saison vor. Wir haben mit einem Fan gesprochen, der schon etliche Reisen mit dem Revierklub absolvierte.

Zum vierten Mal absolviert der VfL Bochum seine Saisonvorbereitung im südtirolischen Gais. Fan Fabian Budde begleitete seinen Herzensverein bisher jedes Mal - und zuvor auch schon dutzende Male zu anderen Orten. Inzwischen hat er aufgehört zu zählen, um die 40 Trainingslager-Reisen müssten es inzwischen sein.

In Gais ist Budde in diesem Sommer einer von einer niedrigen dreistelligen Zahl an VfL-Anhängern. "Am Anfang war alles noch wesentlich übersichtlicher. Da waren vielleicht 20 bis 30 Fans dabei", zieht er einen Vergleich zum ersten Besuch in der Region Bruneck. "Jetzt gibt es hier deutlich mehr Gewusel."

Das Publikum ist dabei bunt gemischt. Mitgliedern der aktiven Fanszene, aber auch Familien mit Kindern verfolgen die Einheiten des Revierklubs. "Es gibt hier keine Probleme. Wir verstehen uns alle untereinander", berichtet Budde, der beim VfL Allesfahrer sowie Dauerkarteninhaber ist und als Groundhopper schon Fußballspiele in fast allen europäischen Ländern besucht hat.

Was da natürlich ein Highlight für Budde und die mitgereisten Bochumer Ultras ist: das Aufeinandertreffen mit dem FC Bologna am kommenden Samstag. Im Rahmen eines Turniers geht es für den VfL gegen den FC Südtirol - und eben gegen den italienischen Traditionsklub, zu dessen Fans Bochum eine Freundschaft pflegt.

Seit vielen Jahren fordern die Fans ein Testspiel gegen Bologna, nun haben sie es bekommen. "Das könnte ganz lustig werden", meint Budde, dessen Idealvorstellung die Umstände aber nicht entsprechen. Schließlich wird über zweimal 30 Minuten gespielt - und in Bozen, nicht in der Spielstätte von Bologna. "Wir hätten gerne ein Spiel im großen Stadion über 90 Minuten. Aber ein Anfang ist gemacht."

Zuvor duelliert sich der VfL am heutigen Dienstagabend mit Spezia Calcio (18 Uhr, RS-Liveticker). Am Sonntag geht es dann zurück ins Ruhrgebiet. Dann bleiben noch drei Wochen bis zum Start der Bundesliga-Saison. Für Budde zählt einmal mehr nur der Klassenerhalt: "Jedes Erstliga-Jahr ist ein Bonus." Und er weiß: "Seitdem wir das Trainingslager in Gais machen, sind wir noch nicht abgestiegen. Vielleicht ist das ein gutes Omen." (mit gp)