Am 5. Januar 2025 steigt in der Westenergie SPORTHALLE MÜLHEIM das 18. NRW-Traditionsmasters. Dann ist auch wieder Willi Landgraf mit dabei.

Sein großes Ziel musste Willi Landgraf inzwischen aufgeben: "Ich höre erst auf, wenn wir das NRW-Traditionsmasters gewonnen haben“, sagte der gebürtige Mülheimer einst nach einem der vielen vergeblichen Anläufe der Mülheim ALL Stars, das NRW-Traditionsmasters zu gewinnen.

Viele Jahre war der Ex-Profi das sportliche Aushängeschild des bunt zusammengestellten Teams beim Turnier in seiner Stadt. Bis ins Finale haben sie es bereits geschafft. Aber ein Turniersieg war den Lokalmatadoren bislang bei ihrem Heimspiel in der Westenergie PORTHALLE MÜLHEIM noch nicht vergönnt. Am 5. Januar 2025 gibt es beim 18. NRW-Traditionsmasters eine neue Gelegenheit.

Allerdings bleibt dem ewigen Rekordspieler der 2. Liga Landgraf nur das Daumendrücken. Aus gesundheitlichen Gründen kommt Hallenfußball für den 56-Jährigen nicht mehr in Frage. Auch, wenn es dem Co-Trainer der U23 des FC Schalke 04 weiterhin in den Füßen juckt. „Aber Fan der Mülheim ALL Stars bin ich natürlich weiterhin. Vielleicht können es die Jüngeren nun richten“, erklärt Landgraf.

508 Spiele hat Landgraf für Rot-Weiss Essen, FC 08 Homburg, FC Gütersloh und die allermeisten natürlich für Alemannia Aachen in der 2. Liga bestritten. Sein Trikot hängt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Landgraf hat aber nicht nur die meisten Spiele im Fußball-Unterhaus absolviert, sondern hält mit neun Roten Karten auch einen weiteren Rekord.

Er spielte mit Alemannia Aachen im Uefa Cup und stieg mit den Domstädtern 2006 in die Bundesliga auf. Danach beendete er seine Karriere und wechselte zum S04. Dort ist er inzwischen seit 15 Jahren als Nachwuchstrainer in der Knappenschmiede tätig.

Arbeit mit Menschen mit Handicap "bedeutet mir viel"

Genauso viel Spaß macht ihm aber auch die Arbeit mit behinderten Menschen. Er erzählt von der Durchführung eines Inklusions-Fußballcamps, weshalb er neben den Mülheim ALL Stars auch dem TuS Union 09 Mülheim für das PROVINZIAL Einlagespiel ganz besonders viel Erfolg wünscht. „Was ich dort in der Arbeit mit den gehandicapten Menschen erfahren habe, bedeutet mir bis heute unheimlich viel“, verrät Landgraf. „Es war beeindruckend, wie sie sich für den Fußball begeistern.“

Was ihn besonders berührt hat, war die Menschlichkeit und Wärme, mit der sich die Spieler begegnet sind. „Wie respektvoll und behutsam sie miteinander umgegangen sind, das war sehr besonders“, so Landgraf. "Diese unbändige und ungetrübte Freude am Fußball zu sehen, hat mich tief berührt. Davon kann man einiges lernen.“

Wie ihn überhaupt der Fußball nicht loslässt. Und er nicht den Fußball. Denn auch fast 20 Jahre nach seinem Laufbahnende steht sein Rekord in der 2. Liga weiterhin. Ein Rekord für die Ewigkeit? „Das könnte sein, es wird schwierig, so viele Jahre in einer Liga so viel Stehvermögen mitzubringen, wie ich damals es hatte“, meint Landgraf.

Dann sei es fast schon leichter, doch einmal mit den Mühlheim ALL Stars das NRW-Traditionsmasters zu gewinnen. „Wir werden es auf jeden Fall wieder versuchen“, verspricht Landgraf. „Und das mit einer deutlich verjüngten Mannschaft.“

Dennoch habe man es naturgemäß schwerer als alle anderen Teilnehmer. „Bei den anderen Teams sind immer auch einige Ex-Profis dabei. Die machen zwar vielleicht zwei Schritte weniger als unsere Mannschaft, kommen aber trotzdem oft an den Ball.“ Aber aufgeben galt noch nie für einen Willi Landgraf. Und für die Mülheim All Stars auch nicht. Einmal muss es doch klappen.