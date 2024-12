Traditionsmasters: Einlagespiel - Große Freude für das Inklusionsteam des TuS Union 09 Mülheim

Bereits seit 2007 leistet das Inklusions-Team des TuS Union 09 Mülheim Großes. Rund 40 Spieler mit überwiegend geistigen Beeinträchtigungen im Alter von 15 bis über 40 Jahren bereichern seitdem das Vereinsleben des Kreisligisten.

Eine Arbeit, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und beim 18. NRW-Traditionsmasters mit dem PROVINZIAL-Einlagespiel in der Westenergie SPORTHALLE MÜLHEIM vor 2.500 Zuschauern gewürdigt wird

„Vor so vielen Zuschauern haben wir noch nie gespielt“, sagt I-Team Koordinator und Trainer Tobias Vennemann. „Die Aufregung bei meinen Spielern ist schon riesengroß.“

Das I-Team ist je nach Handicap und Fußballbegabung in zwei Niveaustufen eingeteilt. In der Stufe 1 wird es ab 2025 erstmals eine eigene Liga geben. In der Niveaustufe 2 bis 3 wird im Turnierbetrieb gespielt. Beim PROVINZIAL-Einlagespiel auf Polytan-Kunstrasen werden beide Teams gemischt gegeneinander antreten.

„Die meisten unserer Spieler und übrigens auch Spielerinnen arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, viele in den Fliedner Werkstätten Mülheim“, erklärt Vennemann. „Für sie ist es – wie für nicht behinderte Menschen auch - sehr wertvoll, sich neben der Arbeit sportlich zu betätigen und auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Das können sie bei uns. Gleichzeitig bereichern sie unser Vereinsleben.“

Denn die Begeisterung für den Fußball ist dieselbe. „Auch bei uns wird nach dem Spiel eine Bratwurst gegessen und manchmal steht auch eine Kiste Bier in der Kabine“, verrät Vennemann. Die Provinzial Rheinland Versicherung AG überreicht den beiden Teams je einen Trikotsatz, den die Mannschaften auch künftig tragen dürfen und der sie immer an dieses besondere Erlebnis erinnern wird.