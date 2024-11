Neuerung beim 18. NRW-Traditionsmasters - die Auslosung wird diesmal in einem neuen Format präsentiert.

Das Fußball-Highlight des Jahres in NRW steht vor der Tür: Das 18. NRW-Traditionsmasters, das beliebte Hallenfußballturnier mit ehemaligen Profis, wird am Sonntag, 5. Januar 2025, in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr ausgetragen.

Das Turnier zieht gleich zu Jahresbeginn tausende Fans an. In diesem Jahr gibt es eine besondere Premiere: Die Gruppenauslosung für das Turnier wird erstmals im Rahmen des populären „KICK AND QUATSCH“-Podcasts stattfinden.

Olaf Dreßel, der Geschäftsführer von OMD Sports und Veranstalter des NRW-Traditionsmasters, wird im Gespräch mit den „KICK AND QUATSCH“ -Moderatoren Kevin Lux und Daniel Hölzel durch die Geschichte des Turniers reisen. Dabei gibt es nicht nur spannende Anekdoten aus den vergangenen 17 Ausgaben des Traditionsmasters, sondern auch die mit Spannung erwartete Auslosung der Gruppenkonstellationen für das kommende Turnier.

Im Mittelpunkt des Podcasts steht auch die Frage, welches Team das Eröffnungsspiel gegen den Titelverteidiger Rot-Weiss Essen bestreiten wird. „Die Auslosung im Podcast ist eine tolle Gelegenheit, die Fans auf spannende Weise in die Planung des Turniers einzubeziehen und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen des NRW-Traditionsmasters zu werfen“, freut sich Olaf Dreßel. Der „KICK AND QUATSCH“-Podcast ist ein perfektes Format, um das Event noch näher an die Fans zu bringen und für die bevorstehenden Spiele zu begeistern.“

Über KICK AND QUATSCH

Der „KICK AND QUATSCH“-Podcast ist eine der führenden Anlaufstellen für Fußballfans, die neben den aktuellen Themen auch eine gehörige Portion Humor und Nostalgie schätzen. Der Podcast bietet tiefgehende Diskussionen, spannende Interviews und einen regelmäßigen Blick auf historische Fußballmomente. Mit einer Mischung aus Fachwissen und lockerem Gesprächsstil hat sich der Podcast schnell eine treue Hörerschaft aufgebaut, die den unterhaltsamen, aber stets informativen Austausch über das Fußballgeschehen liebt.

Podcast-Release und Verfügbarkeit

Die Gruppenauslosung wird am Dienstag, 26. November 2024, auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Die Folge kann kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und weiteren Plattformen abgerufen werden.