Chamdin Said war einst auf dem Weg nach oben. Doch am Ende sollte er in der Ober- und Landesliga seine besten Momente feiern. Er stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Nach fünf Jahren verließ Chamdin Said im vergangenen Sommer den VfB Frohnhausen und seinen Bruder Issam Said, um beim 1. FC Wülfrath anzuheuern.

Die Bergischen versuchen nach dem Landesliga-Abstieg wieder hochzukommen. Aktuell liegen Said, der neun Saisontore schoss, und seine Kollegen acht Punkte hinter dem Spitzenreiter SSV Bergisch Born zurück.

Der 36-Jährige stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... der Torabschluss.

Meine größte Schwäche ist... mittlerweile das Tempo.

Bei uns in der Kabine… herrscht jederzeit gute Stimmung.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… das waren mehrere. Ich habe insgesamt drei Aufstiege gefeiert. Als ich in der A-Jugend war, habe ich mit der Niederrhein-Auswahl die Deutsche Meisterschaft geholt und im Finale die Bayern-Auswahl geschlagen.

Das schönste Tor meiner Karriere war… in einem Testspiel für Frohnhausen gegen Wattenscheid. Da habe ich den Ball aus gut 25 Metern aus der Drehung per Volley in den Knick befördert.

Mein bester Mitspieler war... Issa Issa. Er war mit dafür verantwortlich, dass ich so viele Tore für den VfB Frohnhausen erzielt habe. Aber an dieser Stelle muss ich auch Valdet Rama erwähnen. Mit ihm habe ich in der U19 von RWE gespielt und der Junge war einfach klasse. Er ist seinen Weg auch gegangen und hat ja in Spanien in der Primera Division gespielt.

Mein bester Trainer war Issam Said, weil... er A mein Bruder ist (lacht) und B, weil er einfach ein fachlich super Trainer ist. Er ist emotional und kann auch in die Köpfe der Spieler schauen. Er ist ein toller Coach. Aber darüber hinaus hatte ich die Ehre mit vielen guten Trainern zu arbeiten. Da fallen mir sofort Sven Demandt ein, mit dem ich in der U19 von Rot-Weiss Essen das Vergnügen hatte oder auch Jörn Heins, der vor Demandt mein Trainer war und fachlich einfach mit der Beste war, den ich in meiner Laufbahn erlebt habe.

Mein schlechtester Trainer war bislang keiner, weil... ich noch nie Probleme mit einem Trainer hatte. Klar, jeder ist anders, aber man kann von jedem Trainer etwas mitnehmen.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Thierry Henry.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… mir der letzte Ehrgeiz gefehlt hat. Aber auch das Quäntchen Glück, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… das Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Bayern München.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Weder noch - eher Shisha-Bar (lacht).

Natur- oder Kunstrasen? Mittlerweile Kunstrasen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Kino oder Netflix? Netflix.

Fußball im TV oder Stadion? Wenn ich die Möglichkeit habe, dann gerne im Stadion.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen oder eine Shisha rauchen? Gerne mit Thierry Henry, aber da wäre die Verständigung ein bisschen schwierig. Weil ich eher nur das Schul-Englisch beherrsche (lacht).

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Das war tatsächlich mit der U23-Mannschaft von Rot-Weiss Essen als wir von der Niederrheinliga in die NRW-Liga aufgestiegen und nach Mallorca geflogen sind. Da waren wir in Cala Ratjada und die Party war sensationell. Es waren die richtigen Typen am richtigen Ort da.

Worüber können Sie lachen? Generell bin ich ein humorvoller Typ und mag gute Witze.

Mein bester Urlaub war? Das waren die Flitterwochen in Dubai im Jahr 2016.

Was ist für Sie unverzichtbar? Meine Familie. Aber natürlich ist mir auch der Fußball wichtig, weil ich diesen Sport einfach liebe.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? In der Kabine läuft ein Mix aus allem. Ich habe keine bestimmte Musikrichtung und höre gerne mal Musik während der Autofahrt. Dann eher arabische Musik.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen? Im Privaten bin ich so zufrieden wie es ist. Sportlich gesehen hatte ich damals beim SC Verl in der Regionalliga einen Dreijahresvertrag angeboten bekommen, aber ich habe die Offerte abgelehnt. Ich wollte zurück zur Familie nach Essen. Im Nachhinein war das ein Fehler und ich hätte es in Verl weiter versuchen sollen.